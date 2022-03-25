В Иркутской области достроят семь дамб

Они расположены на территориях, пострадавших от наводнения в 2019 году



В рамках подготовки к весеннему половодью в Иркутской области прошло совещание, где рассматривался вопрос строительства гидротехнических сооружений (дамб) в населённых пунктах региона, пострадавших от летнего наводнения 2019 года.



Как рассказал директор ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» Иван Кузнецов, по трём дамбам строительно-монтажные работы закончены. Две из них переданы в оперативное управление в дирекцию по эксплуатации гидротехнических сооружений региона. Это защитные дамбы на реке Уда в селе Алыгджер Нижнеудинского района и на реке Бирюса в селе Соляная Тайшетского района. Ещё по одному построенному объекту на реке Бирюса в селе Шелехово Тайшетского района в настоящее время проводится работа по передаче в эксплуатирующую организацию.



В этом году планируется достроить семь дамб. В июне – дамбу на Уде в Нижнеудинске, строительная готовность которой сейчас составляет 96%. Срок окончания строительства в октябре определён для гидротехнических сооружений на реке Ия в Тулуне, на Бирюсе в одноименном селе и рабочем посёлке Шиткино в Тайшетском районе. В ноябре будут сданы дамбы в посёлках Шумский и Вознесенском (эти населённые пункты находятся в Нижнеудинском районе), а также в рабочем посёлке Октябрьский Чунского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

