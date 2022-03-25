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На чемпионате России по тайскому боксу в Улан-Удэ определились полуфиналисты

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго дня соревнований

Завершился второй соревновательный день чемпионата России по тайскому боксу. Соревнования проходят в улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе. По его итогам определились полуфиналисты в весовых категориях:

51 кг:
Ренат Сулейманов (Иркутская область);
Кирилл Чижик (Краснодарский край);
Овсеп Асланян (Новосибирская область);
Иван Гаев (Забайкальский край).

54 кг:
Чарак Муртузалиев (Дагестан/ Забайкальский край);
Салават Исаев (Кемеровская область);
Гектор Григорян (Смоленская область);
Имам Гаджиев (Дагестан).

60 кг:
Владимир Шильнов (Кемеровская область);
Милан Ибрагимов (Челябинская область);
Асадула Имангазалиев (Дагестан);
Рауль Закарян (Краснодарский край).

63,5 кг:
Савелий Дорогавцев (Новосибирская область);
Рамазан Алиханов (Дагестан);
Гусейн Алиев (Дагестан);
Михаил Иванов (Краснодарский край).

67 кг:
Кирилл Хомутов (Кемеровская область);
Николай Журнаев (Новосибирская область);
Артур Хайруллин (Челябинская область);
Сергей Соловьев (Новосибирская область);
Махмуд Мирзабеков (Дагестан).

71 кг:
Константин Шахтарин (Пермский край);
Магомедрасул Магомедов (Дагестан);
Дмитрий Чангелия (Санкт-Петербург);
Денис Садовский (Иркутская область).

75 кг:
Эдуард Сайк (Кемеровская область);
Никита Максимец (Нижегородская область);
Магомед Магомедов (Москва);
Владимир Габов (Кемеровская область).

91 +:
Руслан Нуриев (Свердловская область);
Сергей Шумаев (Новосибирская область);
Дмитрий Васенёв (Нижегородская область);
Иван Петренко (Свердловская область).

Как отметила на пресс-конференции спортивный директор федерации тайского бокса-муайтай России Татьяна Ефимова: «Полуфинальные бои всегда зрелищные и захватывающие. Всегда есть на что посмотреть».

Соревнования продолжатся сегодня, начало полуфинальных поединков в 13:00 в ФСК. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.

Возрастное ограничение 12+
тайский бокс спорт министерство спорта

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