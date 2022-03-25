На чемпионате России по тайскому боксу в Улан-Удэ определились полуфиналисты

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Завершился второй соревновательный день чемпионата России по тайскому боксу. Соревнования проходят в улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе. По его итогам определились полуфиналисты в весовых категориях:Ренат Сулейманов (Иркутская область);Кирилл Чижик (Краснодарский край);Овсеп Асланян (Новосибирская область);Иван Гаев (Забайкальский край).Чарак Муртузалиев (Дагестан/ Забайкальский край);Салават Исаев (Кемеровская область);Гектор Григорян (Смоленская область);Имам Гаджиев (Дагестан).Владимир Шильнов (Кемеровская область);Милан Ибрагимов (Челябинская область);Асадула Имангазалиев (Дагестан);Рауль Закарян (Краснодарский край).Савелий Дорогавцев (Новосибирская область);Рамазан Алиханов (Дагестан);Гусейн Алиев (Дагестан);Михаил Иванов (Краснодарский край).Кирилл Хомутов (Кемеровская область);Николай Журнаев (Новосибирская область);Артур Хайруллин (Челябинская область);Сергей Соловьев (Новосибирская область);Махмуд Мирзабеков (Дагестан).Константин Шахтарин (Пермский край);Магомедрасул Магомедов (Дагестан);Дмитрий Чангелия (Санкт-Петербург);Денис Садовский (Иркутская область).Эдуард Сайк (Кемеровская область);Никита Максимец (Нижегородская область);Магомед Магомедов (Москва);Владимир Габов (Кемеровская область).Руслан Нуриев (Свердловская область);Сергей Шумаев (Новосибирская область);Дмитрий Васенёв (Нижегородская область);Иван Петренко (Свердловская область).Как отметила на пресс-конференции спортивный директор федерации тайского бокса-муайтай России Татьяна Ефимова: «Полуфинальные бои всегда зрелищные и захватывающие. Всегда есть на что посмотреть».Соревнования продолжатся сегодня, начало полуфинальных поединков в 13:00 в ФСК. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.