Стало известно, зачем пожарные собрались у Нацбанка Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии, из архива

Пожарные развернули автолестницу



Сегодня в бурятских пабликах появились фотографии здания Национального банка Бурятии, возле которого стояли пожарные машины. На одной из них даже развернули автолестницу.



«В Национальном банке что-то случилось, обстоятельства выясняются», - подписали снимок в телеграм-канале «Бурятия-онлайн».



Однако, как выяснилось, никакого ЧП не произошло.



- В здании проводятся пожарные учения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.



Подобные учения, во время которых отрабатывают эвакуацию «пострадавших» на пожаре, происходят в Нацбанке не впервые.



