Пожарные развернули автолестницу
Сегодня в бурятских пабликах появились фотографии здания Национального банка Бурятии, возле которого стояли пожарные машины. На одной из них даже развернули автолестницу.
«В Национальном банке что-то случилось, обстоятельства выясняются», - подписали снимок в телеграм-канале «Бурятия-онлайн».
Однако, как выяснилось, никакого ЧП не произошло.
- В здании проводятся пожарные учения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
Подобные учения, во время которых отрабатывают эвакуацию «пострадавших» на пожаре, происходят в Нацбанке не впервые.
Стало известно, зачем пожарные собрались у Нацбанка Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Народный артист Бурятии Баттувшин Балданцэрэн даст концерт «ЭтноSpring»
Крупнейший ритейлер детских товаров зафиксировал цены на три месяца
Проблема нехватки педагогов сохраняется
Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается ежегодно 24 марта
Водителям такси предстоит показать мастерство на необычном конкурсе
В районах выступят этно-группа Namgar, рок-группа «Сезон Dождей», артисты Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов
Синоптики предупредили об ухудшении погоды
Психологи провели арт-терапию с осуждёнными подростками
В случае принятия закона участники спецоперации смогут получать соответствующие меры социальной поддержки
Мост обретёт свои очертания
Камера работает на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50 лет Октября
Ушастый пробежал под прицелом камеры ночью
Теплоэнергетики сейчас ремонтируют котёл №2
Ансамбль ятагистов «Хараасгай» выступит на телешоу «Страна талантов»
Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации