Мероприятие откроет всероссийскую декаду праздников и обрядов
В апреле в Бурятии стартует межрегиональный фестиваль национальных культур «Дыхание земли». Он пройдёт в рамках декады праздников и обрядов, объединяющей ряд всероссийских и межрегиональных проектов по сохранению культурных традиций и этнокультурного многообразия.
Именно фестиваль национальных культур «Дыхание земли», проходящий в Бурятии, откроет всероссийскую декаду праздников и обрядов.
Под его эгидой состоятся следующие творческие конкурсы:
- Конкурс народных праздников и обрядов;
- Конкурс исполнителей горлового пения;
- Конкурс исполнителей обрядовых народных песен;
- Конкурс праздничного костюма.
Все мероприятия фестиваля пройдут в два этапа. Первый этап – отборочные онлайн-конкурсы: апрель – июль 2022 года. Второй этап – основной (очный): 11–14 сентября. Финальным аккордом фестиваля станет гала-концерт с участием лучших коллективов и участников конкурса в Улан-Удэ.
Для участия в отборочном онлайн-конкурсе необходимо отправить заявку и видеоматериалы на адрес электронной почты: ontrcnt@mail.ru до 15 июля.
Победители в каждой номинации получит дипломы лауреатов I, II, III степеней, а также дипломы за участие, благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет фестиваль национальных культур
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