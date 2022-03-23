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Бурятия примет фестиваль национальных культур

Бурятия примет фестиваль национальных культур
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие откроет всероссийскую декаду праздников и обрядов

В апреле в Бурятии стартует межрегиональный фестиваль национальных культур «Дыхание земли». Он пройдёт в рамках декады праздников и обрядов, объединяющей ряд всероссийских и межрегиональных проектов по сохранению культурных традиций и этнокультурного многообразия.

Именно фестиваль национальных культур «Дыхание земли», проходящий в Бурятии, откроет всероссийскую декаду праздников и обрядов.

Под его эгидой состоятся следующие творческие конкурсы:
- Конкурс народных праздников и обрядов;
- Конкурс исполнителей горлового пения;
- Конкурс исполнителей обрядовых народных песен;
- Конкурс праздничного костюма.

Все мероприятия фестиваля пройдут в два этапа. Первый этап – отборочные онлайн-конкурсы: апрель – июль 2022 года. Второй этап – основной (очный): 11–14 сентября. Финальным аккордом фестиваля станет гала-концерт с участием лучших коллективов и участников конкурса в Улан-Удэ.

Для участия в отборочном онлайн-конкурсе необходимо отправить заявку и видеоматериалы на адрес электронной почты: ontrcnt@mail.ru до 15 июля.

Победители в каждой номинации получит дипломы лауреатов I, II, III степеней, а также дипломы за участие, благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия фестиваль национальная культура конкурс Праздники обряд

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