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Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев

Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев
Общество,  Фото:Pixabay
Власти ответили на антироссийские санкции Токио

Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление от МИД РФ.

- Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года, - говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что Россия также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

- С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры... Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, - говорится в заявлении министерства.
Россия санкции Курильские острова Япония

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