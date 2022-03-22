Россия отменила безвизовый режим на Южных Курилах для японцев

Власти ответили на антироссийские санкции Токио



Россия в ответ на антироссийские санкции Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление от МИД РФ.



- Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года, - говорится в заявлении МИД России.



Отмечается, что Россия также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курилах.



- С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры... Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, - говорится в заявлении министерства.