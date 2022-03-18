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В Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев

В Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ будет отремонтирован музей истории города

17 марта в Улан-Удэ прошло расширенное заседание коллегии министерства культуры республики по итогам 2021 года и задачам на 2022 год. Как сообщает пресс-служба ведомства, этот год будет насыщенным для сферы культуры региона.

С этого года в Бурятии стартует капитальный ремонт муниципальных музеев. В республике будет проведён капитальный ремонт музея истории города Улан-Удэ и художественного объединения в Северобайкальске. Также капитально отремонтируют 24 дома культуры, 4 детские школы искусств, создадут 3 модельные библиотеки и виртуальный концертный зал.

29 марта откроется национальная библиотека РБ с современным книгохранилищем, мощным серверным оборудованием и реставрационным центром. На ремонт и реконструкцию ушло более 1 млрд 200 млн рублей.

В 2022 году начнётся реконструкция театра кукол «Ульгэр». Исторические здание обретёт «новую жизнь». Театр вернётся в своё помещение. В новом здании разместятся театральная детская студия, современный зал со светозвуковым оборудованием, детское кафе, студия звукозаписи, мастерские, светлое фойе, артисты получат просторные гримёрки, создадут условия для маломобильных детей. Выделено из федерального бюджета почти 1 млрд рублей. Также планируется строительство нового здания театра «Байкал».

Бурятия получит субсидию министерства культуры России на открытие школы креативных индустрий, и 1 сентября на базе колледжа искусств им. П. И. Чайковского откроется центр опережающего дополнительного образования в сфере культуры и искусств по развитию креативных индустрий «Байкал – Art».

Помимо мероприятий, которые запланированы, продолжится подготовительная работа по подготовке к столетию республики. 
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