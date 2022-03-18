На эти средства будут проведены модернизация и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры
Подготовка жилищно-коммунального комплекса к предстоящему отопительному сезону во всех муниципалитетах Бурятии стартует сразу после отключения отопления весной текущего года. На эти цели из республиканского бюджета выделено 150 миллионов рублей.
- На подготовку к осенне-зимнему периоду предусмотрено финансирование из различных источников. Это средства предприятий (заложено в тарифах), средства муниципалитетов (как собственников имущества) и дополнительно 150 миллионов выделяет республика. На эту сумму будут проведены мероприятия по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Сейчас на некоторых объектах уже стартовали ремонтные работы, однако большая часть будет выполнена после завершения текущего отопительного сезона. В рамках выделенных средств из республиканского бюджета планируется модернизировать около 3 км теплотрасс и порядка 50 котельных.
Отметим, что также в этом году дополнительно выделено более 70 миллионов рублей на капитальный ремонт объектов теплоснабжения в городах Северобайкальск и Закаменск.
В Бурятии на подготовку к отопительному сезону выделили 150 млн рублей
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