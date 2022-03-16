В Бурятии простились с 18-летним военным, погибшим на Украине

Рядовой Давид Арутюнян получил осколочные ранения в спину, спасая товарища
15 марта в Кяхте простились с 18-летним военнослужащим Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Давидом Арутюняном. Он погиб в ходе спецоперации на Украине.
Проводить Давида в последний путь пришли родные, близкие, одноклассники, однокурсники и односельчане.
1 марта рядовой Давид Арутюнян получил задачу на выдвижении в составе колонны батальонно-тактической группы. При прохождении населённого пункта колонна попала под обстрел артиллерии противника, в результате чего самоходная артиллерийская установка была подбита и потеряла ход. Давид принял командование боевой машиной на себя, организовал перекличку среди экипажа боевой машины, выяснил, что механик-водитель потерял сознание. Действуя решительно, вытащил товарища из машины и понёс его в укрытие. По пути следования к укрытию Давид получил несколько осколочных ранений в спину. Сумел добраться с потерявшим сознание товарищем до укрытия, однако полученные Давидом ранения оказались смертельными.
Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской выразил соболезнования родным и близким погибшего.
- Уважаемые родные и близкие, уважаемые одноклассники, друзья, боевые друзья, сегодня траурный день в истории Кяхты, Республики Бурятия и всей страны. Мы все собрались, чтобы проводить в последний путь нашего героя Давида Акоповича Арутюняна - молодого парня, настоящего десантника. Он до конца исполнил свой воинский долг и отдал самое дорогое, что у него есть – это свою жизнь. От имени главы Бурятии Алексея Цыденова и всех членов правительства я выражаю искренние и глубокие соболезнования. Действительно, сложно сегодня подобрать слова утешения, но нам надо всем крепиться. Конечно же, мы будем помнить его, как помнили наши отцы и мы помним всех героев Великой Отечественной войны. Спи спокойно настоящий герой, пусть тебе кяхтинская земля будет пухом! – сказал Пётр Мордовской.
Глава Кяхтинского района Бимба Нимаев поблагодарил родителей и педагогов Давида Арутюняна.
- Родители, родные и близкие, друзья, товарищи, одноклассники, однокурсники, Кяхтинской, сегодня мы провожаем в последний путь нашего мальчика, который героически погиб, выполняя свой воинский долг. От себя лично от всех жителей нашего района я приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким. Тяжело говорить, когда теряем таких наших ребят. Он рос озорным, шустрым, смелым мальчиком, и подвиг его об этом говорит. Он никогда не скрывался за спинами других людей, всегда шёл впереди, смело смотрел на все трудности. Спасти своего товарища – дорогого стоит, поэтому огромная благодарность родителям, учителям и преподавателям училища, которые воспитали его, привили любовь к Родине, и когда настал час, и стало необходимо, он смело шагнул вперед, не испугавшись. И мы горды, что наши ребята показывают пример мужества, отваги, и с честью и достоинством выполняет свой воинский долг. Кяхта никогда не забудет своих ребят, которые отдали жизнь, для того чтобы мы могли жить и трудиться под мирным небом. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Спи спокойно, Давид, пусть земля будет тебе пухом, - сказал Бимба Нимаев.
Давид Арутюнян родился 8 марта 2003 года в Кяхте. Учился в кяхтинской средней школе № 3. После окончания девяти классов поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий. Получил профессию автомеханика.
После окончания техникума весной 2021 года был призван в армию и направлен для прохождения службы в 234 гвардейский десантно-штурмовой полк 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове. После принятия присяги Давид заключил контракт о прохождении военной службы.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовой Давид Арутюнян представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
6 марта в Рязани прошла церемония прощания с погибшим заместителем командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковником Денисом Глебовым.
8 марта на Кубани простились с майором Алексеем Ильницким, который также служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ.
9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.
10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым. Цыбикжап героическим поступком спас свою роту – это более 100 человек.
11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву.
12 марта в Улан-Удэ простились с четырьмя военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады: Александром Шокуном, Александром Михалевым, Антон Вороновым, Евгением Романовым.
13 марта в Улан-Удэ простились с ещё одним военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Данилом Новолодским.
Также на Украине погиб служивший в Улан-Удэ капитан Бадма Бадмаев, уроженец Калмыкии.
В Бурятии простились с 18-летним военным, погибшим на Украине
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