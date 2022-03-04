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Мэр Улан-Удэ осмотрел новые модели автобусов для обновления автопарка

Мэр Улан-Удэ осмотрел новые модели автобусов для обновления автопарка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Делегация города Улан-Удэ посетила цеха одного из крупнейших автопроизводителей во Владимирской области

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков и Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета депутатов Улан-Удэ, побывали в цехах одного из крупнейших производителей автотехники во Владимирской области, также они планируют посетить два завода в Татарстане и Башкортостане.

- Одной из целей рабочей поездки является осмотр новых передовых моделей российских производителей общественного транспорта. В конце прошлого года глава Бурятии выделил городу 500 млн. рублей для покупки новых автобусов, - сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Для исполнения поручения главы Бурятии городские власти исследовали российский рынок производителей общественного транспорта. Был изучен опыт других регионов по эксплуатации новых моделей разных заводов.



Идёт активная работа над увеличением количества поставок автобусов до 170 единиц. В настоящее время уточняются условия лизинга, источники финансирования, детализация механизма поставок для транспортного обслуживания горожан.

В столице Владимирской области прошла встреча с главой города Андреем Шохиным и председателем городского Совета Николаем Толбухиным. После встречи делегация Улан-Удэ посетила депо муниципального АО «Владимирпассажиртранс», городские объекты, благоустроенные в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», в частности, парк «Добросельский», скверы на Красносельском пруду, улице Чайковского и Судогодском шоссе, а также участки улично-дорожной сети, капитально отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Мэрия Улан-Удэ автобус

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