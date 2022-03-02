В Бурятии назвали победителей конкурса видеороликов «Сагаалган – 2022»

В нём участвовали дети из замещающих семей



В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса видеороликов «Сагаалган – 2022» для детей из замещающих семей. Ребята из 10 районов республики и Улан-Удэ сняли творческие видеоролики, в которых раскрыли свои таланты.



Конкурс дал детям возможность получить ценную информацию о том, как праздник отмечался нашими предками. Для создания своих работ ребята читали литературу, общались со старшим поколением, изучали историю родного края. Жюри оценивали работы по таким критериям, как творческий подход, ораторское искусство, полнота и насыщенность раскрытия темы, оригинальность изложения темы, качество подачи темы и навыки съёмки.



Жюри решило распределить места следующим образом:



Номинация «Традиции и обычаи празднования Сагаалгана»

I место – Валерия Ш. (Курумканский район)

II место – Анастасия Б. (Иволгинский район)

III место – Артём П. (г. Улан-Удэ)



Номинация «Традиционное бурятское блюдо»

I место – Данила Л. (Курумканский район)

II место – Денис Д. (г. Улан-Удэ)

III место – Кира С. (Закаменский район)



Номинация «История бурятского национального костюма»

I место – Василина П. (Курумканский район)

II место – Арсалан Б. (Курумканский район)

III место – Андрей С. (Джидинский район)



По обоюдному согласию членов жюри гран при присуждено Валерии Е. (г. Улан-Удэ), сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



