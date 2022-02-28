В больницах лечатся более тысячи больных ковидом
В Бурятии суточный прирост коронавируса фактически держится на одном месте. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки ковид выявили у 846 жителей.
Для сравнения, позавчера было 847 заболевших, за день до этого – 849, до этого – 851.
Всего за пандемию в Бурятии зарегистрировано 123 496 случаев заболеваний COVID-19. Из них 46% (56 204) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли от коронавируса за всё время 2845 жителей Бурятии.
Накануне скончались ещё семь больных ковидом. Все они были старше 65 лет. Отметим, позавчера было также семь летальных исходов, за день до этого – девять.
На утро 28 февраля в стационарах получают лечение 1199 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 68 человек.
В отделениях реанимации находятся 119 пациентов (на девять меньше, чем днём ранее). Из них 88 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 31 больной.
Свободно сейчас 425 ковидных коек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 7135 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 468 099 человек (65 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 124 419 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев сообщил, что на снижение темпов прироста новых случаев COVID-19 повлияли введённые ранее ограничительные мероприятия.
В Бурятии COVID-19 держится на одном уровне
Общество, Фото:
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