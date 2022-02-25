Главный санврач Бурятии: «Ограничения дали должный эффект»

Тем не менее, показатели заболеваемости COVID-19 всё ещё остаются высокими
В Бурятии отмечается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19. Заболеваемость на прошлой неделе снизилась во всех возрастных и социальных группах по сравнению с предыдущей неделей.
- Да, действительно, в республике мы имеем снижение темпов прироста новых случаев COVID-19. Те ограничительные мероприятия, которые мы вводили, дали должный эффект. Тем не менее, показатели заболеваемости всё ещё остаются высокими, болеют взрослые, дети и лица с хроническими заболеваниями. И несмотря на то, что штамм коронавируса «омикрон» легче переносится, наши стационары продолжают испытывать большую нагрузку, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Он напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер COVID-19.
- Для сохранения тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нам всем необходимо продолжать соблюдать профилактические меры, но самое главное – вакцинироваться и ревакцинироваться. Только так мы сможем достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, который позволит снимать ограничения, - добавил Ханхареев.
На сегодняшний день в республике привито против коронавирусной инфекции 68,7% от взрослого населения, полностью завершили курс вакцинации 64,9% от взрослого населения. Прививочная кампания продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января – первой половине февраля в Бурятии на фоне резкого взлёта коронавируса был введён ряд ограничительных мер. Школы, ссузы и вузы были отправлены на дистанционное обучение. Была временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания была сокращена до 23 часов. Были приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной.
Постепенно все эти ограничения были сняты. Кроме того, до 1 апреля отмены проверки QR-кодов при посещении ТЦ, ТК, ТРК, объектов торговли непродовольственными товарами и предприятий общепита.
- Сегодня мы отмечаем достаточно высокий уровень вакцинации, поэтому решили отменить проверку документов о вакцинации, перенесённом заболевании коронавирусной инфекции и прочих документов при посещении ряда организаций. Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться, и коллективный иммунитет соответственно будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся, - такое решение было озвучено на оперштабе.
Также увеличена заполняемость залов кинотеатров и театров до 75%.
Главный санврач Бурятии: «Ограничения дали должный эффект»
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