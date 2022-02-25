На Байкале появился крокодил

«Глобальное мировое потепление», - шутят очевидцы
Вчера, 24 февраля, в соцсетях появились сообщения о том, что в Листвянке на берегу Байкала появился крокодил.
Многие делали фотографии для соцсетей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что животное не настоящее. Фигура выполнена из специальных материалов, но выглядит весьма реалистично.
«Ого! На Байкале крокодил! Глобальное мировое потепление! Видимо, приплыл сюда из тёплых мест», - прокомментировал один из очевидцев.
Как выяснилось, нашествие экзотических животных сразу в нескольких российских городах произошло из-за шоу ТНТ «Звёзды в Африке» (16+). В эфир выходит второй сезон, и экзотические животные на улицах разных городов – часть рекламной кампании.
Ведущими шоу снова выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян, а премьера проекта запланирована на это воскресенье, 27 февраля. Среди участников нового сезона блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, телеведущая Алёна Водонаева, актриса Наталья Рудова, а также актёры сериала «Жуки» Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко. Новый сезон будут показывать по воскресеньям, в 20:00 на ТНТ.
Когда-то предки бурят даже заворачивали в войлок копыта скота, чтобы не шуметь на Байкале
Денежное поощрение придумал «Водоканал»
В последние годы в Российской Федерации наблюдается спад рождаемости, поэтому все усилия правительства и страны, и региона направлены на решение этой проблемы
Ритейлер DNS поднял цены в магазинах на 30%
Это очень большая редкость, почти сенсация для всей отрасли, считают местные СМИ
«Глобальное мировое потепление», - шутят очевидцы
Старое здание было построено в 1987 году
Встать на коньки, чтобы добиться хороших результатов, нужно с трёх лет
Ответственность не распространяется на водителей автомобилей, используемых в личных целях
В театре имени Бестужева прошёл предпоказ премьеры спектакля «Любовь людей»
Работает специальная машина-измельчитель
Талантливых юных лучников будут отбирать путём научного прогнозирования
229 работ детей и преподавателей школы были отобраны на онлайн-выставку
Три дня резервисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки
Речь идёт о рейтинге вузов «Национальное призвание»