На Байкале появился крокодил





Вчера, 24 февраля, в соцсетях появились сообщения о том, что в Листвянке на берегу Байкала появился крокодил.Многие делали фотографии для соцсетей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что животное не настоящее. Фигура выполнена из специальных материалов, но выглядит весьма реалистично.«Ого! На Байкале крокодил! Глобальное мировое потепление! Видимо, приплыл сюда из тёплых мест», - прокомментировал один из очевидцев.Как выяснилось, нашествие экзотических животных сразу в нескольких российских городах произошло из-за шоу ТНТ «Звёзды в Африке» (16+). В эфир выходит второй сезон, и экзотические животные на улицах разных городов – часть рекламной кампании.Ведущими шоу снова выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян, а премьера проекта запланирована на это воскресенье, 27 февраля. Среди участников нового сезона блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, телеведущая Алёна Водонаева, актриса Наталья Рудова, а также актёры сериала «Жуки» Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко. Новый сезон будут показывать по воскресеньям, в 20:00 на ТНТ.