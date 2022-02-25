Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО

Речь идёт о рейтинге вузов «Национальное призвание»



Бурятский государственный университет имени Д.Банзарова занял четвёртое место в общем рейтинге вузов «Национальное признание» Дальний Восток-2022, сообщается на сайте «Академический критик».



Вуз из Улан-Удэ набрал 24,2 балла и пропустил вперёд Забайкальский госуниверситет (Чита), занявшего в рейтинге третье место с 33-ю баллами. Первое и второе место заняли Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) (140,2 б.) и Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (Якутск) (78,7) соответственно.



Замкнул пятёрку лучших вузов Дальнего Востока Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (22,6).



Отмечается, что главным принципом рейтинга вузов России «Национальное призвание» является оценка университетов через их профессорско-преподавательский состав. Профессора, исследователи и педагогические работники вузов оцениваются по их научным, инновационным и научно-практическим достижениям.







