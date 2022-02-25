 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 февраля

24 февраля

Популярное

Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО

Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Речь идёт о рейтинге вузов «Национальное призвание»

Бурятский государственный университет имени Д.Банзарова занял четвёртое место в общем рейтинге вузов «Национальное признание» Дальний Восток-2022, сообщается на сайте «Академический критик».

Вуз из Улан-Удэ набрал 24,2 балла и пропустил вперёд Забайкальский госуниверситет (Чита), занявшего в рейтинге третье место с 33-ю баллами. Первое и второе место заняли Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) (140,2 б.) и Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (Якутск) (78,7) соответственно.

Замкнул пятёрку лучших вузов Дальнего Востока Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (22,6).

Отмечается, что главным принципом рейтинга вузов России «Национальное призвание» является оценка университетов через их профессорско-преподавательский состав. Профессора, исследователи и педагогические работники вузов оцениваются по их научным, инновационным и научно-практическим достижениям.



БГУ вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
Общество, 25.02.2022
229 работ детей и преподавателей школы были отобраны на онлайн-выставку
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
На учебные сборы в Улан-Удэ направили 33 резервиста из района Бурятии
Общество, 25.02.2022
Три дня резервисты будут совершенствовать уровень профессиональной подготовки
Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Один бурятский вуз попал в топ-5 лучших в ДФО
Общество, 25.02.2022
Речь идёт о рейтинге вузов «Национальное призвание»
«Бобслейную» трассу сделал сельский депутат в Бурятии
«Бобслейную» трассу сделал сельский депутат в Бурятии
Общество, 25.02.2022
Строительством ледяного спуска он занимался в свободное время
В России приостановлена работа 11 аэропортов
В России приостановлена работа 11 аэропортов
Общество, 25.02.2022
Ограничения будут действовать до 2 марта
Жители Бурятии выясняли родственные связи на шоу НТВ
Жители Бурятии выясняли родственные связи на шоу НТВ
Общество, 25.02.2022
ДНК-тест для определения, кто отец девочки, пришлось брать сразу у трёх мужчин
Главный санврач Бурятии: «Ограничения дали должный эффект»
Главный санврач Бурятии: «Ограничения дали должный эффект»
Общество, 25.02.2022
Тем не менее, показатели заболеваемости COVID-19 всё ещё остаются высокими
В Улан-Удэ откроют Дом культуры в Солдатском
В Улан-Удэ откроют Дом культуры в Солдатском
Общество, 25.02.2022
Местные жители давно просят о досуговом центре
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на убыль
Коронавирус в Бурятии продолжает идти на убыль
Общество, 25.02.2022
За сутки умерли ещё десять больных коронавирусом
В Улан-Удэ предоставили бесплатный проезд в трамваях волонтёрам
В Улан-Удэ предоставили бесплатный проезд в трамваях волонтёрам
Общество, 25.02.2022
В благодарность за свой бесценный труд добровольцы получат бесплатный проезд
В Бурятии через суд ликвидируют свалку
В Бурятии через суд ликвидируют свалку
Общество, 25.02.2022
Свалка находится на площади 20 гектаров 
В Бурятии проведут женский рыболовный турнир
В Бурятии проведут женский рыболовный турнир
Общество, 25.02.2022
Участницам предстоит состязаться в ловле на мормышку со льда
На льду Байкала сыграют в гольф
На льду Байкала сыграют в гольф
Общество, 25.02.2022
В марте состоятся отборочные соревнования на кубок мира по ледовому гольфу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^