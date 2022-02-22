В Бурятии пройдут масштабные учения войск противовоздушной обороны

В учениях примет участие около 4000 военнослужащих



С дивизионами зенитных ракетных воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Амурской области, пройдёт полевой выход с последующими масштабными учениями войск ПВО на специализированном полигоне «Телемба».



- Масштабное мероприятие с войсками противовоздушной обороны пройдёт с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянной дислокации. В ходе практических занятий военнослужащим расчётов зенитных комплексов предстоит отработать задачи по огневому прикрытию подразделений ЗРС С-400 от беспилотных летательных аппаратов в составе мобильных тактических групп. Также подразделения ПВО ВВО выполнят практическую стрельбу по мишеням, имитирующим самолёты, зенитные и баллистические ракеты, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Всего в мероприятии примет участие около 4000 военнослужащих и будет задействовано свыше 600 единиц военной и специальной техники.

