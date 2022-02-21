 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 февраля

20 февраля

Популярное

В Улан-Удэ состоится международный музыкальный конкурс

В Улан-Удэ состоится международный музыкальный конкурс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Найдал – 2022» будет одним из главных музыкальных событий года в Бурятии

С 15 по 31 марта в Улан-Удэ состоится VI международный музыкальный конкурс «Найдал – 2022». В Бурятии этот конкурс является единственным в области исполнительского искусства в системе непрерывного художественного образования (детская школа искусств – колледж – вуз).

Участники посоревнуются в игре на музыкальных инструментах в следующих номинациях: фортепиано, струнные смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, русские народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон), национальные инструменты народов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в дни проведения конкурса запланировано большое количество мероприятий: творческие встречи, концерты и мастер-классы известных музыкантов и деятелей искусств.

С 15 по 18 марта пройдут конкурсные прослушивания I тура (дистанционно); с 27 по 29 марта состоятся конкурсные прослушивания II тура. Прослушивания будут осуществляться на разных концертных площадках: концертный зал, малый и камерный залы колледжа искусств имени П.И. Чайковского; концертно-театральный центр «Феникс» Восточно-Сибирского государственного института культуры.

С 26 по 30 марта будут проводиться мастер-классы ведущих преподавателей и членов жюри конкурса. 30 марта состоится гала-концерт лауреатов конкурса и церемония награждения. 31 марта в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится концерт классической музыки известных деятелей искусств, в их числе заслуженной артистки РФ, солистки Московской государственной филармонии Екатерины Мечетиной.

Во время гала-концерта состоится церемония присуждения гран-при конкурса. Будущий обладатель будет выбран из победителей номинаций, представленных на конкурсе.

Специально для церемонии награждения известный российский ювелир, мастер-оружейник и скульптор Жигжит Баясхаланов изготовит кубок «Гран-при» VI международного музыкального конкурса «Найдал – 2022».

Напомним, что история конкурса начинается с 1997 году. В 2005 году конкурс приобрёл статус международного. Конкурс проводится с периодичностью один раз в четыре года, сообщает пресс-служба колледжа искусств.

Возрастное ограничение 6+
конкурс Бурятия Улан-Удэ Музыкальный конкурс музыка искусство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится международный музыкальный конкурс
В Улан-Удэ состоится международный музыкальный конкурс
Общество, 21.02.2022
«Найдал – 2022» будет одним из главных музыкальных событий года в Бурятии
Тува примет чемпионат и первенство России по сумо
Тува примет чемпионат и первенство России по сумо
Общество, 21.02.2022
Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля
В Усть-Ордынском округе отметят юбилей Александра Вампилова
В Усть-Ордынском округе отметят юбилей Александра Вампилова
Общество, 21.02.2022
Мероприятия в память о драматурге пройдут по всей Иркутской области
В Улан-Удэ проведут концерт в честь Дня защитника Отечества
В Улан-Удэ проведут концерт в честь Дня защитника Отечества
Общество, 21.02.2022
Перед зрителями выступят звёзды театра, эстрады и танца

Корвет «Алдар Цыденжапов» укрылся в Авачинском заливе от циклона
Корвет «Алдар Цыденжапов» укрылся в Авачинском заливе от циклона
Общество, 21.02.2022
Военно-морские учения прерваны из-за ухудшения гидрометеорологических условий
В Иркутской области разработают новые пособия по бурятскому языку
В Иркутской области разработают новые пособия по бурятскому языку
Общество, 21.02.2022
По ним будут учиться шестиклассники Усть-Ордынского округа, Ольхона и Ангарска
В Бурятии назвали победителей конкурса «Art round – 2021»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Art round – 2021»
Общество, 21.02.2022
Молодые художники соревновались в четырёх номинациях
В Прибайкалье проходит «Всебурятский фестиваль бууз»
В Прибайкалье проходит «Всебурятский фестиваль бууз»
Общество, 21.02.2022
Участниками акции стали «серебряные» волонтёры
В Забайкалье определят потребность районов на отлов собак
В Забайкалье определят потребность районов на отлов собак
Общество, 21.02.2022
Органам местного самоуправления поручено провести масштабные мероприятия по отлову животных
В Бурятии возобновлён авиамаршрут Улан-Удэ – Омск
В Бурятии возобновлён авиамаршрут Улан-Удэ – Омск
Общество, 21.02.2022
Направление входит в перечень субсидируемых маршрутов
В Улан-Удэ проходит финал ДФО по мини-футболу
В Улан-Удэ проходит финал ДФО по мини-футболу
Общество, 21.02.2022
Среди победителей и призёров есть команды из Бурятии
На Байкале отменили гонки на собачьих упряжках
На Байкале отменили гонки на собачьих упряжках
Общество, 21.02.2022
Одной из причин стала сложная ледовая обстановка
В Бурятии определили победителей первенства по боксу
В Бурятии определили победителей первенства по боксу
Общество, 21.02.2022
Республиканские соревнования проходили в Иволгинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^