В Улан-Удэ состоится международный музыкальный конкурс

«Найдал – 2022» будет одним из главных музыкальных событий года в Бурятии



С 15 по 31 марта в Улан-Удэ состоится VI международный музыкальный конкурс «Найдал – 2022». В Бурятии этот конкурс является единственным в области исполнительского искусства в системе непрерывного художественного образования (детская школа искусств – колледж – вуз).



Участники посоревнуются в игре на музыкальных инструментах в следующих номинациях: фортепиано, струнные смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, русские народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон), национальные инструменты народов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в дни проведения конкурса запланировано большое количество мероприятий: творческие встречи, концерты и мастер-классы известных музыкантов и деятелей искусств.



С 15 по 18 марта пройдут конкурсные прослушивания I тура (дистанционно); с 27 по 29 марта состоятся конкурсные прослушивания II тура. Прослушивания будут осуществляться на разных концертных площадках: концертный зал, малый и камерный залы колледжа искусств имени П.И. Чайковского; концертно-театральный центр «Феникс» Восточно-Сибирского государственного института культуры.



С 26 по 30 марта будут проводиться мастер-классы ведущих преподавателей и членов жюри конкурса. 30 марта состоится гала-концерт лауреатов конкурса и церемония награждения. 31 марта в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоится концерт классической музыки известных деятелей искусств, в их числе заслуженной артистки РФ, солистки Московской государственной филармонии Екатерины Мечетиной.



Во время гала-концерта состоится церемония присуждения гран-при конкурса. Будущий обладатель будет выбран из победителей номинаций, представленных на конкурсе.



Специально для церемонии награждения известный российский ювелир, мастер-оружейник и скульптор Жигжит Баясхаланов изготовит кубок «Гран-при» VI международного музыкального конкурса «Найдал – 2022».



Напомним, что история конкурса начинается с 1997 году. В 2005 году конкурс приобрёл статус международного. Конкурс проводится с периодичностью один раз в четыре года, сообщает пресс-служба колледжа искусств.



Возрастное ограничение 6+

