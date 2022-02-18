Якутские собаки должны покинуть улан-удэнский приют в выходные

Волонтёры должны отдать 45 собак новым владельцам
История с приездом в Улан-Удэ бездомных собак из Якутии, получившая огромный резонанс, должна завершиться после 18 февраля.
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», приют «Возрождение» принял якутских собак сроком на 10 дней. Они находятся с 8 по 18 февраля на карантине согласно распоряжению управления ветеринарии Бурятии.
Как сообщили «Байкал-Daily» в управлении, отвечающая за животных волонтёр Елена обещала устроить собак к новым владельцам.
- Мы со своей стороны осмотрели этих собак, вакцинировали, и до 18 февраля они находятся в приюте. После этого срока они должны перейти в руки к новым владельцам, что было обещано волонтёрами, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя управления ветеринарии Дмитрий Калугин.
В выходные дни судьба приезжих собак должна решиться. Будем ждать разрешения ситуации.
О том, что волонтёры решили привезти в Улан-Удэ бездомных собак из Якутии, стало известно в конце января. В столице Якутии ситуация с бродячими животными обострилась до предела после гибели в конце декабря преподавателя Северо-Восточного федерального университета. Женщину заживо загрызла стая собак. После трагедии зафиксировали всплеск нападений на бездомных животных: рассказывают об отстреле, отравлениях, использовании петель из проволоки и других жестоких способах убийств собак на улицах.
Улан-удэнские волонтёры решили спасти «якутских смертников», как они назвали животных. «Улан-Удэ, я понимаю, что у нас и своих собак пруд пруди, но, возможно, кто-то из вас захочет спасти именно смертника...» - обратилась активистка к горожанам. Начался сбор средств на найм фуры и прочие расходы на перевозку и содержание собак.
В соцсетях на зооволонтёров обрушился шквал критики и даже ненависти. Сами же они заверили, что собаки не останутся в Улан-Удэ надолго, а на улицы их точно не будут выпускать. Звучали заявления, что всем питомцам нашли владельцев, в основном в других регионах.
В свою очередь, власти дали понять, что против ввоза в Бурятию той самой фуры. «Этот случай мы уже отработали, сообщили полиции, в Россельхознадзор. Я уже выходил на руководителя ветеринарной службы Якутии, он сообщил, что в приютах, в которых собаки содержатся, есть решение суда не выпускать. Из Якутии в Амурскую область есть пост, который может остановить вот эти фуры. Мы с ним договорились, что сопроводительных документов на этих собак он не будет подписывать», - говорил руководитель управления ветеринарии по Бурятии Эрдэм Сангадиев.
Как бы то ни было, фура с собаками прибыла в Бурятию ночью 8 февраля. Её остановили на въезде в Улан-Удэ, в город не впустив. Было возбуждено административное дело, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
- На посту Сотниково Иволгинского района зафиксировано перемещение 45 собак в грузовом автомобиле при отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов. Из объяснений водителя автомобиля, сопровождающего лица, собаки перевозятся в Бурятию из Якутии для дальнейшего содержания и поиска новых владельцев. Управлению переданы материалы административного дела, возбуждённого по факту перевозки животных без ветеринарно-сопроводительных документов, дело готовится к рассмотрению. Информация о наличии ветеринарных сопроводительных документов на перевозимых собак не подтверждается: по данным ФГИС «Меркурий» документы не оформлены. Маршрут перевозки собак не был согласован в нарушение закона «О ветеринарии», - сообщили в ведомстве.
После проведения дознания собаки были переданы под расписку одному из волонтёров.
Так как в Улан-Удэ собак не впустили, их временно в частном приюте «Возрождение», что находится в пригороде.
Якутские собаки должны покинуть улан-удэнский приют в выходные
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