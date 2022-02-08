Собак, привезённых фурой из Якутска, отправят в Бурятии на карантин

Фуру с собаками из Якутска не пустили в Улан-Удэ
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью в Иволгинском районе Бурятии остановили фуру, в которой везли собак из Якутска. Животных вывозят улан-удэнские зооволонтёры, спасая их от смерти. О прибытии в республику сообщила активистка на странице в соцсети.
- Прямо сейчас трейлер с 45 собаками, вывезенными из ледяного концлагеря Якутска и измученными трёхсуточной дорогой в клетках без выгула, был задержан полицией Улан-Удэ по просьбе местных властей и притащен в отделение. Документы оформлены госветслужбой Республики Якутии на вывоз в Улан-Удэ, откуда несчастных будут пересылать в дома российских граждан разных регионов, - написала волонтёр.
По её словам, один щенок, отправленный из Якутска, не доехал до столицы Бурятии.
Волонтёры уверяют, что грузовой автомобиль не останавливали нигде, кроме Бурятии. А недалеко от Улан-Удэ фуру досматривали несколько часов. Активисты уверяют, что не знают причину остановки и столь длительной проверки. В паблике ves_ulan_ude_ опубликовали видео активистки с пояснениями на этот счёт.
- После осмотра дознаватель по расписке отдал мне этих животных вместе с фурой. То есть я фактически, юридически могла ехать. Это было где-то часа в два ночи. Но потом поставили две машины ППС и запретили ехать. На мои требования рассказать, кто нас задержал и почему - до сих пор не поняла. Вот сейчас разговаривали с начальником отдела Иволгинского района, он сказал, что мы могли ехать, хотя мне запретили это делать, - рассказала волонтёр.
Изначально говорилось, что часть собак на передержку привезут в улан-удэнский приют для животных «Надежда», а остальные будут на частной передержке. Однако вчера это решение поменяли, рассказала волонтёр. Тогда было решено увезти животных в село Шерашово в Кабанском районе на 10 дней.
- Были докуплены срочно материалы, потому что мы рассчитывали на 20 собак, а в результате разговора с министром (сельского хозяйства – прим. ред.), животные увеличились в два раза. Вчера началось строительство, чтобы расширить зону карантина, - рассказала зооактивистка.
Однако здесь им не разрешили оставить собак. На карантин животных увезут в другое место – в приют «Возрождение» в Тарбагатайском районе.
- В «Возрождении» есть новые вольеры, количество вольеров соответствует количеству животных. Сейчас я поеду закуплю корм, потому что корм у меня вообще не здесь находится именно на своих животных. Там зайдёт мой работник на 10 дней, который будет кормить моих собак. Через 10 дней мы их соберём, - пояснила зоозащитница.
Путь из Якутии до Бурятии занял трое суток. В одну сторону было затрачено порядка 140 тысяч рублей, столько же потребуется на обратную дорогу, то есть всего около 280 тысяч рублей.
Собак, привезённых фурой из Якутска, отправят в Бурятии на карантин
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