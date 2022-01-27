Собак, которых привезут из Якутска, в Улан-Удэ не оставят

Животным уже нашли новых владельцев в других регионах
Собак, которых в 57 клетках волонтёры планируют отправить из Якутии в Улан-Удэ, не будут выпускать на улицы столицы Бурятии. Разъяснения по этому поводу «Байкал-Daily» дала зооволонтёр Наргиза, бросившая клич о помощи в соцсети.
После известия о перевозке якутских бездомных собак в Бурятию местные жители взволновались, оставляя гневные отзывы в соцсетях.
Однако зоозащитница уверила, что поводов для волнения нет, поскольку собаки не покинут стен приюта «Надежда».
- Собаки в городе, тем более на улице, точно не останутся, - пояснила активистка.
Сейчас ещё находятся в Якутске, их не так просто вывезти. Планируется, что в Улан-Удэ они приедут в одной фуре.
В столице Бурятии собаки будут находиться на передержке в приюте «Надежда». Здесь они отсидят положенный карантин. По необходимости получат ветеринарную помощь и только после этого отправятся к новым владельцам в другие города России. Отметим, перевозить по стране тоже сложно – в самолёт принимают не более трёх собак.
Сейчас в Якутии местные жители выражают недовольство по поводу нахождения бродячих собак на улицах. Поэтому к ним на помощь поспешили неравнодушные волонтёры. Они нашли собакам новых хозяев и решили вывезти собак из региона, тем самым спасая им жизни.
- Они приедут сюда, посмотрим их состояние, карантин пройдут, и будем на адреса передавать. Желающих много, - пояснила Наргиза.
За прошлый год волонтёрская организация, которая обеспокоилась собаками из Якутии, пристроила более 500 животных с улиц. В благотворительную организацию входят три человека, средства на содержание перечисляют неравнодушные люди.
- Мы их забирались с улицы, лечили, вакцинировали, стерилизовали и пристраивали. Это огромный объём работы – и финансово, и физические. 500! А если бы эти 500 родили за этот год за два раза, сколько бы их было на улице? – подчеркнула волонтёр.
Сейчас в организации 150 животных, которые находятся на платной передержке. За одну собаку зоозащитники платят 1000 рублей в неделю, за животных-инвалидов – 800 рублей в сутки. К этим расходам ещё необходимо прибавить траты на лекарства, лечение, корм и прочее.
Волонтёр призывает владельцев животных ответственно относиться к своим животным, своевременно стерилизовать их, ухаживать, лечить и, конечно же, кормить.
- Самовыгул – самое зло. Все хозяйские собаки бегают худые, тощие, больные. Почему? Потому что кусок хлеба кинул и считает, что это нормально. Собаку завёл, её надо кормить нормально. И бегают они по улице с ошейниками, с цепями. Потом говорят, что это бездомные животные. 90% собак бегают хозяйские. А бездомные на улице долго не живут – год-два и всё, в такие морозы без еды, - пояснила волонтёр.
Как сообща «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов недавно подписал указ, запрещающий возвращать обратно на улицу отловленных крупных собак высотой в холке больше 25 сантиметров. По федеральному закону, животных положено отловить, стерилизовать и вернуть в то место, где их отловили. Решение, которые приняли власти Бурятии, стало уникальным для страны.
- С учётом того, что бродячие собаки представляют реальную угрозу для людей, а люди дороже, чем собаки, принято такое решение. Всех собаки, которые могут представлять угрозу человеку (выше 25 см в холке) – считать потенциально агрессивными, содержать их в вольерах и не выпускать, - пояснял Алексей Цыденов.
Собак, которых привезут из Якутска, в Улан-Удэ не оставят
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожане жаловались на низкую температуру в квартирах
Любимый детьми дедушка раздаст всем желающим конфеты
Животным уже нашли новых владельцев в других регионах
Проблему перед президентом России обозначил представитель Народного фронта
За день проверили почти 300 пассажиров
Всего планируется выполнить 545 видов работ
Пояснения дали в управлении Роспотребнадзора
Численность омуля снизилась, и птицы вынужденно сменили рацион питания
Служебный конфликт произошёл в одной из поликлиник
Нужно встать неподвижно спиной к дереву, забору или стене
Также приостановлена плановая госпитализация в стационары
Ярмарка состоится с соблюдением всех профилактических мер
Суперзвезда в шоке от вызова в суд
Некоторые из недавних «молодожёнов» на пенсии уже больше 20 лет
Собак возьмут на передержку в городском приюте для животных