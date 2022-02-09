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Собак из Якутии временно принял бурятский приют

Собак из Якутии временно принял бурятский приют
Общество, 
После прибытия из Якутии фуры с 45 собаками в Бурятии возбудили административное дело

Бездомные собаки, которых фурой привезли из Якутии в Бурятию, сейчас находятся в приюте «Возрождение». Видео из приюта, опубликовал паблик crimburyatia. На видео запечатлено, что все собаки сидят в вольерах.



Приют «Возрождение» принял якутских собак сроком на 10 дней. Они будут находиться с 8 по 18 февраля на карантине согласно распоряжению управления ветеринарии Бурятии.

- Собак из Якутии должны были принять в другом приюте, но их туда не пропустили. Потом было распоряжение отправить их в отлов «Ананда», но там не оказалось мест. Поэтому постановили до окончательного решения вопроса, определить собак в «Возрождение» в только что отстроенные вольеры, которые построены для рассадки животных приюта. Другого выхода не было, или собаки погибли бы, - отмечают в приюте «Возрождение».

Также его сотрудники сообщают, что после выгрузки собак, к сожалению, остался мусор. Мусор будет убран. Никаких неудобств для местного населения это решение не влечёт, заверяют волонтёры.

Приют «Возрождение» - частный, находится в 30 км от Улан-Удэ. Существует на пожертвования от населения, в нём содержится 1600 собак и 180 кошек.

Как сообщал «Байкал-Daily», фуру, в которой везли собак, иволгинские полицейские остановили ночью 8 февраля на въезде в Улан-Удэ. 45 собак привезли улан-удэнские зооволонтёры. Они заявляют, что спасли животных от верной смерти.

По этому факту возбуждено административное дело, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

- В ночь на 8 февраля сотрудниками ГИБДД на посту Сотникова Иволгинского района зафиксировано перемещение 45 собак в грузовом автомобиле при отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов. Из объяснений водителя автомобиля, сопровождающего лица, собаки перевозятся в Бурятию из Якутии для дальнейшего содержания и поиска новых владельцев. Управлению переданы материалы административного дела, возбуждённого по факту перевозки животных без ветеринарно-сопроводительных документов, дело готовится к рассмотрению. Информация о наличии ветеринарных сопроводительных документов на перевозимых собак не подтверждается: по данным ФГИС «Меркурий» документы не оформлены. Маршрут перевозки собак не был согласован в нарушение закона «О ветеринарии», - сообщили в ведомстве.

После проведения дознания собаки были переданы под расписку одному из волонтёров.

Ранее волонтёры, которые привезли животных, сообщали, что они будут находиться в приюте, на улицу собак не выпустят. А вскоре все они отправятся к новым хозяевам, найденным в том числе в других регионах

собаки бездомные животные

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