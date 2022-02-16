В Музее Победы на Поклонной горе дадут старт автопробегу до Байкала

20 февраля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве дадут старт автопробегу ГрандТур «Байкальская миля 2022. Места силы». К озеру Байкал от музея отправятся восемь экипажей. Это участники прошлых лет, новые команды, журналисты и блогеры, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
Командам предстоит преодолеть около шести тысяч километров и выполнить специальные маршрутные задания. Они будут посвящены «патриотическому воспитанию, культурному и историческому наследию регионов России, через которые проходят дороги к легендарному озеру». Задания для путешествия-квеста составлены Русским географическим обществом, министерством туризма Бурятии и Музеем Победы.
Выполненные задания будет оценивать авторитетное жюри. В его составе – легендарный путешественник Фёдор Конюхов, посол доброй воли ООН, легенда мирового спорта Вячеслав Фетисов, директор Музея Победы Александр Школьник, заслуженный артист России, режиссёр и продюсер Игорь Угольников, всемирно известная мотогонщица и первая россиянка, покорившая ралли «Дакар», Анастасия Нифонтова и актёр театра и кино Владимир Яглыч. Председатель жюри – руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Путешествие-квест будет проходить до 9 марта. Всего в нём примут участие 14 команд, которые стартуют из Москвы (Музей Победы), Санкт-Петербурга (Якорная площадь, Кронштадт) и Владивостока (бухта Золотой рог).
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году фестиваль скорости «Байкальская миля» состоялся 6 и 7 марта в Максимихе. О том, как это было, - по ссылке.
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