Лимузин, багги, копейка: Чем удивила «Байкальская миля»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии завершился фестиваль скорости «Байкальская миля». «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



6 и 7 марта в селе Максимиха было многолюдно. Приезд большого количества туристов, журналистов, официальных делегаций и людей на необычных машинах ранней весной означало то, что в Бурятии прошёл масштабный фестиваль скорости «Байкальская миля – 2021». 17 команд из разных городов страны приехали в прибайкальское село за скоростью и адреналином, а также, чтобы побороться за главный приз в 500 тысяч рублей.



Для участников «Байкальская миля» началась ещё в конце февраля. В этом году организаторы отошли от идеи проведения традиционного фестиваля. На этот раз экипажи машин добирались до Бурятии своим ходом из Москвы и Санкт-Петербурга, попутно выполняя различные задания от организаторов «Байкальской мили», минтуризма Бурятии, Русского географического общества и «Бессмертного полка».



- Наши друзья и старые наши партнёры по экспедициям «Поклон кораблям великой Победы» за 15 лет нашли 15 пропавших подводных лодок. И так случилось, что место гибели трёх лодок не просто установлено, удалось найти родственников членов экипажей. Дайверы подготовили капсулы с грунтом с места гибели этих подводных лодок и по пути следования «Байкальской мили» будет встреча с семьями, которые 75 лет ждали весточки из прошлого. Сейчас они получат эту маленькую капсулу, - рассказал Артём Хуторский, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России».



О том, как участники выполняли задание, они публиковали видеоотчёты в социальных сетях фестиваля. За более чем две недели экипажи проехали около 6 тысяч километров. Однако большой путь и задания – это не единственные трудности, с которыми столкнулись участники.



Транспорт, участвовавший в «Байкальской миле», по традиции, был необычным. Команда «Рromotо motul» привезла два мотоцикла, у одного из которых сзади гусеница, а спереди лыжи. Команда «Независимый эксперт» удивила всех лимузином «Бентли». Причём внутри установили печку-буржуйку. Были представлены на «Байкальской миле» также багги, заднеприводный трицикл и даже копейка.



Один из участников приехал в Бурятию с берега Чёрного моря с собакой по кличке Байт. В Сочи тогда температура было около 15 градусов выше нуля.



- Попали в Москву, в Подмосковье было -27 ночью. Когда мы стартанули, на следующий день попадаем в -40 и что-то вообще все подофигели, особенно Байт. Он выходил вот с такими глазами. У него есть одежда, но когда её одеваешь, он сразу превращается в робота, - рассказывает мужчина.



К предстоящим морозам готовили участники не только себя и своих питомцев, но и автомобили.



- Делали специальные настройки машин к морозам. Если где-то останавливались, то старались не глушить, а то несколько минут и машины холодные. Несколько дополнительных аккумуляторов взяли, - рассказал «Байкал-Daily» один из участников.



Однако все трудности компенсировала красота бурятской природой и отличная погода на Байкале.



- Дороги по пути были отличные. Добрались замечательно. В гран-туре было много заданий, по всем городам пути нашего следования, очень интересно было, познавательно, две недели пролетели, как пара дней. В Бурятии отлично, любим обожаем, вот уже третий год приезжаем сюда. Погода отличная, солнечная, - поделилась с журналистами участница «Байкальской мили» Алина.



Случались на фестивали и поломки техники прямо во время заездов. После старта на середине трассы сломался мотоцикл на середине трассы. Не успели организаторы его эвакуировать, как тут же сломался уже внедорожник. Девушка не рассчитала возможности своего двигателя и встала примерно на том же месте.



В это время гостей и участников, с главной сцены фестиваля, приветствовали творческие коллективы Бурятии, а девушки в купальниках устроили фотосессию.



Впервые фестиваль «Байкальская миля» состоялся в Бурятии в 2019 году, он вошел в топ-5 лучших событий в России.







