В улан-удэнских автобусах и трамваях ежедневно проводится дезинфекция
Очередной муниципальный контракт на обработку муниципальных автобусов, трамваев, а также автобусов частных перевозчиков был заключен 7 февраля с «Биофарм Технолоджи». До 15 апреля планируется обработать более 14 тысяч транспортных средств в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии.
После каждого рейса кондукторы проводят генеральную уборку в салонах – протирают поручни, сиденья и рукоятки дезинфицирующим раствором. Ночью сотрудники ООО «Биофарм Технолоджи» проводят бесконтактную дезинфекцию автобусов и трамваев сертифицированными препаратами при помощи паровой пушки.
- Каждый день в будни у нас дезинфицируется по 55 автобусов, в выходные - около 30 автобусов. Мы обрабатываем определённое количество выходящих на линию автобусов и оставшийся на базе транспорт, то есть весь парк у нас чистый и обработанный, - сообщил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.
Мобильная группа по транспорту ежедневно проводит проверку общественного транспорта на предмет дезинфекции салонов и соблюдения масочного режима.
На текущей неделе было проверено 93 транспортных средства, составлено 15 протоколов в отношении водителей и пассажиров.
Вход в автобусы и трамваи без защитных масок запрещён.
В Улан-Удэ автобусы дезинфицируют с помощью паровой пушки
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