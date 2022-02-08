В республике вручат премии в области физкультуры и спорта
В Бурятии стартовал приём заявок на участие в ежегодном конкурсе республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой Олимп - 2021». Принять участие могут деятели отрасли физической культуры и спорта, учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования республики.
Лучших по итогам 2021 года будут выбирать по 31 номинации. Список номинаций, критерии оценки, необходимые документы, место приёма заявок для каждой номинации можно посмотреть в положении на официальном сайте министерства спорта РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявки принимаются до 17 февраля. Награждение состоится 4 марта в Улан-Удэ, в здании правительства республики.
Напомним, в прошлом году лучшим спортсменом года был признан борец Александр Богомоев.
В Бурятии начался приём заявок на конкурс «Золотой Олимп»
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