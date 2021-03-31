В Бурятии лучшим спортсменом года стал Александр Богомоев

Богомоев обошёл спортсменок, представляющих бокс и борьбу
30 марта в Бурятии вручили награды победителям и лауреатам премии «Золотой Олимп-2020». Лучшим спортсменом года признан борец Александр Богомоев. Титул он получил за победу на чемпионате Европы в Риме, который успели провести в феврале – до введения ограничительных мер.
В главной номинации «Лучший спортсмен и лучший тренер по олимпийским видам спорта» Александр Богомоев обошёл борицу Стальвиру Оршуш, завоевавшую бронзу чемпионата Европы-2020 и члена сборной России по боксу Наталью Шадрину.
Наставник Александра Богомоева Валерий Иванов признал лучшим тренером по олимпийским видам спорта.
В неолимпийских видах спорта лучшими признаны чемпион мира по гиревому спорту 2020 года Андрей Рассадин и его тренер Сергей Леонов.
Лучшим юным спортсменом и его тренером по олимпийским видам спорта названы мастер спорта России по пулевой стрельбе Александр Кондрашин и его наставник Александр Степанов. В неолимпийских видах спорта - мастер спорта международного класса по гиревому спорту Сергей Каргин с тренером Андреем Рассадиным.
Михаил Асташов, который блестяще провел спортивный сезон 2020 года, победил в номинации «Лучший спортсмен по инваспорту» вместе с тренером Николаем Тетериным.
Победителем в номинации по национальным видам спорта стал Жалсып Манзаров, победитель соревнований по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)».
Также лучшего по итогам прошлого года выбрали среди ветеранов спорта. Премию получил Геннадий Мармушев, который 2020 году признан лучшим легкоатлетом-ветераном России.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад лучшим спортсменом Бурятии стала серебряный призёр чемпионата мира-2019 по боксу Людмила Воронцова.
Полный список победителей и лауреатов премии «Золотой Олимп-2020»:
«Лучший спортсмен и лучший тренер по олимпийским видам спорта»:
1. Лауреаты – заслуженный мастер спорта по спортивной борьбе Стальвира Оршуш, заслуженный тренер России Максим Молонов.
2. Лауреаты – мастер спорта международного класса по боксу Наталья Шадрина, заслуженный тренер Республики Бурятия Бато-Мунко Ванкеев.
3. Победители – мастер спорта международного класса по спортивной борьбе Богомоев Александр, заслуженный тренер РСФСР и России Иванов Валерий.
«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по олимпийским видам спорта»:
1. Лауреаты – мастер спорта по спорту глухих (пулевая стрельба) Константин Болдарев, заслуженный тренер Республики Бурятия Татьяна Енисеева.
2. Лауреаты – призёр юношеских Олимпийских Игр по пулевой стрельбе Анастасия Деревягина, заслуженный тренер России Владимир Бусовиков.
3. Победители – мастер спорта по пулевой стрельбе Александр Кондрашин, заслуженный тренер Республики Бурятия Александр Степанов.
«Лучший спортсмен и лучший тренер по неолимпийским видам спорта»:
1. Лауреаты – мастер спорта Олег Болсохоев, тренер - Александр Урбаханов (шашки).
2. Лауреаты – мастер спорта международного класса Василий Недорезов, тренер - Сергей Любимский (гиревой спорт).
3. Победители – мастер спорта международного класса Андрей Рассадин, заслуженный тренер Республики Бурятия Сергей Леонов.
«Лучший юный спортсмен и лучший тренер юного спортсмена по неолимпийским видам спорта»:
1. Лауреаты – мастер спорта международного класса Анастасия Деревягина, заслуженный тренер - России Владимир Бусовиков (стрельба из арбалета).
2. Лауреаты – мастер спорта Дмитрий Коломин, тренер Андрей Рассадин (гиревой спорт);
3. Победители – мастер спорта международного класса Сергей Каргин, тренер - Андрей Рассадин.
«Лучший спортсмен и лучший тренер по инваспорту»:
1. Лауреаты – мастер спорта международного класса по спорту глухих (вольная борьба) Даба Цырендоржиев, заслуженный тренер Республики Бурятия - Баир Батомункуев.
2. Лауреаты – мастер спорта по спорту глухих (пулевая стрельба) Александра Бобоева, заслуженный тренер Республики Бурятия Татьяна Енисеева.
3. Победители – мастер спорта по спорту лиц с поражением опрно-двигательного аппарата (триатлон, велоспорт) Михаил Асташов, заслуженный тренер Республики Бурятия Николай Тетерин.
«Лучший спортсмен по национальным видам спорта»:
1. Лауреат – Нима Эрдынеев (конные скачки «Мори урилдаан»);
2. Лауреат – Сангади Ульзетуев (борьба «Бүхэ барилдаан»);
3. Победитель – Жалсып Манзаров (разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)».
«Лучший спортсмен-ветеран»:
1. Лауреат – Булат Дашинимаев (вольная борьба);
2. Лауреат – Александр Усольцев (гиревой спорт);
3. Победитель – Геннадий Мармушев (лёгкая атлетика).
«Лучший спортивный судья»:
1. Лауреат – Игорь Марковец (спортивный судья всероссийской категории по ушу).
2. Лауреат – Константин Панков (спортивный судья I категории по волейболу);
3. Победитель – Дмитрий Никулин (спортивный судья всероссийской категории по дзюдо).
«Лучший инструктор по физической культуре и спорту с населением по месту жительства»:
1. Лауреат – инструктор сельского поселения «Оймурское» Кабанского района Татьяна Михалева;
2. Лауреат - инструктор сельского поселения «Новый Уоян» Северо-Байкальского района Татьяна Мамчур;
3. Победитель - инструктор микрорайона Дивизионная Улан-Удэ Олег Стогний.
«Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта»:
1. Лауреат – Федерация спортивной борьбы Республики Бурятия;
2. Лауреат – Федерация бокса Республики Бурятия;
3. Победитель – Бурятская федерация стрельбы из лука.
«Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта»:
1. Лауреат – Федерация тайского бокса-муай тай Республики Бурятия;
2. Лауреат – Всероссийская Федерация гиревого спорта Республики Бурятия
3. Победитель – Федерация ушу Республики Бурятия.
«Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта»:
1. Лауреат – Федерация футбола Республики Бурятия;
2. Лауреат – Федерация баскетбола Республики Бурятия;
3. Победитель – Федерация волейбола Республики Бурятия.
«Лучшая физкультурно-спортивная организация Республики Бурятия»:
1. Лауреат – Спортивная школа №3;
2. Лауреат – Спортивная школа №5;
3. Победитель – Спортивная школа №18 Улан-Удэ «Золотой Дракон».
«Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия»:
1. Лауреат – Спортивная школа олимпийского резерва №2;
2. Лауреат – Спортивная школа олимпийского резерва №9;
3. Победитель – Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Г. Н. Манжуева.
«Лучшее спортивное общество»:
1. Лауреат – Бурятская республиканская организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
2. Лауреат – Бурятское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
3. Победитель – Бурятское республиканское отделение общественно-государственного объединения «Всероссийский физкультурно-спортивное общество «Динамо».
«Лучший спортивный клуб»:
1. Лауреат – Спортивный клуб лыжников «Комсомол» посёлка Селенгинск, Кабанский район;
2. Лауреат – Республиканская общественная организация «Спортивный клуб «Номто»;
3. Победитель – Спортивный клуб «Олимп».
«Лучшая фитнес-организация»:
1. Лауреат – спортивный клуб «Медведь»;
2. Лауреат – «Академия художественной гимнастики»;
3. Победитель – Фитнес-клуб «Мега Титан».
«Лучший спортивный волонтер»:
1. Раднаев Жаргал
2. Дойндоков Аюр
3. Шангина Валентина
4. Намсараева Номина
5. Базаржапова Алтана
6. Омактуев Бата-Соёл
7. Бутин Фёдор
«Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в области физической культуры и спорта»:
1. Лауреат – Мухоршибирский район;
2. Лауреат – Кижингинский район;
3. Победитель – Закаменский район.
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди дошкольных образовательных организаций»:
1. Лауреат – Детский сад «Земляничка» п. Саган-Нур Мухоршибирского района;
2. Лауреат – Детский сад №233 ОАО «РЖД»;
3. Победитель – Детский сад №58 «Золушка».
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди общеобразовательных организаций»:
1. Лауреат - Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Улан-Удэ;
2. Лауреат – Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Улан-Удэ;
3. Победитель - Средняя общеобразовательная школа №4 г. Гусиноозерска имени Героя Социалистического труда Г.Д. Тучинова.
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций СПО»:
1. Лауреат – Политехнический техникум» п. Селенгинск;
2. Лауреат – Технологический колледж Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления;
3. Победитель – Бурятский республиканский педагогический колледж, г. Улан-Удэ.
«Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования»:
1. Лауреат – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления;
2. Лауреат – Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова;
3. Победитель – Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Василия Родионовича Филиппова.
«Меценат года»:
1. Президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев - за значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Бурятия, масштабную спонсорскую инициативу в сфере спорта, оказание помощи спортсменам и спортивным организациям;
2. Индивидуальный предприниматель Андрей Ларионов - за вклад в развитие баскетбола в Республике Бурятия;
3. Генеральный директор АО «Забайкальское горнорудное предприятие» Александр Воронков - за значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Бурятия, оказание спонсорской помощи для развития спортивной борьбы в Республике Бурятия;
4. Генеральный директор строительной компании «Бест Плюс» Вячеслав Байминов - за оказание спонсорской помощи Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия;
5. Генеральный директор СмитИнвест Геннадий Доржиев - за вклад в развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материальной базы в Закаменском районе;
6. Президент федерации самбо Бурятии Бадмадоржо Жигжитов - за оказание спонсорской помощи в приобретении экипировки для спортсменов сборной Республики Бурятия по самбо;
7. Вице-президент федерации самбо Бурятии Матвей Баданов - за оказание спонсорской помощи спортсменам на выездных мероприятиях;
8. Управляющий Бурятским отделением №8601 ПАО «Сбербанк» Антон Соколов - за оказание спонсорской помощи Бурятской федерации стрельбы из лука;
9. Генеральный директор ООО «Угольная компания Бурятии» Владимир Вялков - за оказание материальной помощи на развитие и популяризацию художественной гимнастики в Республике Бурятия;
10. Индивидуальный предприниматель Андрей Иванов - за вклад в развитие зимних видов спорта в Мухоршибирском районе.
«Инвестор года»:
1. Генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский» Валерий Кулецкий - за вклад в развитие спортивной инфраструктуры Мухоршибирского района;
2. Депутат Северобайкальского городского Совета депутатов, индивидуальный предприниматель Алексей Цыбульский - за вклад в развитие спортивной инфраструктуры города Северобайкальск.
3. Генеральный директор ООО «Трансуголь» Александр Красовский - за оказание спонсорской помощи в строительстве спортивного зала в рамках концессионного соглашения в п. Сотниково;
4. Президент Федерации бокса Республики Бурятия» Валерий Доржиев - за вклад в развитие спортивной инфраструктуры республики;
5. Генеральный директор ООО «Автодом» Иван Пашинский - за реконструкцию лыжной базы имени З.В. Куликовой в г. Гусиноозерск;
6. Генеральный директор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Деева - за оказание спонсорской помощи при ремонте спортобъекта в с. Оймур Кабанского района;
7. Индивидуальный предприниматель Юрий Бальжинимаев - за оказание спонсорской помощи в ремонте спортзала Тэгдинской СОШ Хоринского района.
«Лучший спортивный журналист»:
Победитель – Борис Владимирович Балданов
«Лучшее печатное издание, освещающее темы спорта и физической культуры»:
Победитель – республиканская газета «Буряад Унэн»
В номинации «Лучший телеканал, освещающий темы спорта и физической культуры»:
Победитель – ТРК «Арис Ус».
В номинации «Лучшее радио, освещающее темы спорта и физической культуры»:
Победитель – Радио «Сибирь-Байкал».
В номинации «Лучшее Интернет-СМИ, освещающее отрасль спорта и физической культуры»:
Победитель – Портал «Sport-rb».
В Бурятии лучшим спортсменом года стал Александр Богомоев
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