В дни Сагаалгана резиденцию Хамбо Ламы посещают депутаты, главы районов и деятели культуры

Общество, Фото: страница Иринчея Матханова

Представители истеблишмента Бурятии побывали у главы Буддийской Традиционной Сангхи



В дни празднования наступления Нового года по лунному календарю Пандито Хамбо Ламу Дамбу Аюшеева посетили представители законодательной и исполнительной власти Бурятии. На приёме были депутаты Народного Хурала республики, главы районов, деятели культуры.



Главы районов Бурятии посетили молебен в Цогчен дугане, после участвовали в молебне во дворце XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Они поднесли Мандалу Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, а затем по традиции направились к Хамбо Ламе в гости. В делегации руководителей муниципалитетов были главы Еравнинского, Джидинского районов и т.д.



В третий день молебна «Монлам Ченмо» в Иволгинском дацане, посвящённого 15 Чудесам, проявленных Буддой Шакьямуни, глава буддистов России, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в гости на праздник Сагаалха депутатов Народного Хурала Бурятии. Народные избранники были в бурятских костюмах. Были замечены Иринчей Матханов, Найдан Чимбеев, Инна Ивахинова и др.



Также посетили главу Буддийской Традиционной Сангхи представители культуры Бурятии, преподаватели бурятского языка, члены жюри конкурса «Эхэ хэлэн - манай баялиг». На встрече побывали директор Бурятского оперного театра Дмитрий Дылыков, руководитель Буряад ФМ Жанна Дымчикова, директор колледжа искусств Баир Турбянов.

