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В Бурятии подросток, которому оторвало руку, полностью восстановился

В Бурятии подросток, которому оторвало руку, полностью восстановился
Общество,  Фото:ДРКБ
Юноша активно пользуется рукой, которую несколько лет назад отрезало картофелекопалкой

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 года в Улан-Удэ врачи пришили оторванную руку 13-летнему мальчику.

В тот злополучный день подросток вместе со своей семьёй копал картошку на поле. Рядом работал трактор с прицепленной сзади механической картофелекопалкой. В какой-то момент времени одежда мальчика попала в копалку, и его затянуло на острые ножи. Они срезали левую руку под основание.

Родители мальчика наложили давящую повязку, а отрезанную руку – в морозильную камеру. Отец домчал мальчика до районной больницы, где сельские медики действовали быстро и слаженно, оказав первую помощь. Ампутированную руку они обложили льдом и поместили в холодильную камеру.

Бригада Территориального центра медицины катастроф доставила ребёнка и его руку в Улан-Удэ. К операции врачи приступили примерно через 2 часа 50 минут после получения травмы.

Руку мальчика пришивала хирургическая бригада из семи человек. Операция длилась больше пяти часов.

Такая тяжёлая травма могла привести к ряду осложнений, в том числе острой почечной недостаточности, разрыву селезёнки и пр. В течение нескольких недель подростку пришлось перенести ещё несколько сложных операций.

Врачи справились со всеми осложнениями, выходили ребёнка и добились полного восстановления руки. Мальчик был выписан из детской республиканской клинической больницы через 3 месяца и 28 дней.

После этого его отправили в Москву, чтобы провести операцию по восстановлению плечевого нерва. Результат операции был успешным.

На сегодняшний день функции левой руки практически полностью восстановлены.

- Мальчик активно пользуется рукой и вряд ли кто-то догадается, что ему пришлось пережить, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.

 

Результаты успешно проведённой в Улан-Удэ операции по реплантации левой верхней конечности врачи-травматологи доложили в сентябре 2021 года на научно-практической конференции в рамках Школы НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (Школа Леонида Рошаля), которая прошла в Улан-Удэ.

Высоко оценив успех детских врачей Бурятии, президиум профессионального форума рекомендовал представить этот случай на Х всероссийской конференции, которая начнётся на днях в Москве.


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