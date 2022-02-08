В Бурятии подросток, которому оторвало руку, полностью восстановился

Результаты успешно проведённой в Улан-Удэ операции по реплантации левой верхней конечности врачи-травматологи доложили в сентябре 2021 года на научно-практической конференции в рамках Школы НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (Школа Леонида Рошаля), которая прошла в Улан-Удэ.Высоко оценив успех детских врачей Бурятии, президиум профессионального форума рекомендовал представить этот случай на Х всероссийской конференции, которая начнётся на днях в Москве.