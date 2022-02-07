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Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»

Иркутская экоорганизация выпустила мультфильмы «Байкальские истории»
Общество, 
Главными героями «Байкальских историй» стали мальчик Дима и нерпа Дуся

Экологическая общественная организация «Мой Байкал» выпустила два мультфильма под названием «Байкальские истории» (0+).

Это часть большого проекта «Не словом, а делом». Чтобы сделать экопросвещение о заботе и по сохранению Байкала интересным и ярким для детей, команда решила снять мультфильмы.

Главными героями «Байкальских историй» стали мальчик Дима и нерпа Дуся. Они знакомят ребят с озером и с тем, кто и что в нём обитают. В первой серии герои рассказывают, кто такие эндемики, как нерпы живут на Байкале зимой, чем вреден микропластик, и как он попадает в озеро. А во второй поднимают не менее важную тему – загрязнения и очистки Байкала.

Мультфильмы в простой и понятной форме объясняют ребенку, как устроен подводный мир Байкала, какие взаимодействия существуют в его экосистеме, а еще рассказывают ребятам об экопривычках.

«Байкальские истории» находятся в свободном доступе на ютуб-канале организации.

Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» существует с 2016 года. Команда реализует проекты, направленные на формирование экологически активного общества, на развитие волонтерского движения, на организацию акций по очистке побережья Байкала от мусора — «Праздник Чистоты», «Экодесант», «Стоп-сток», «Зеленая экспедиция», «Лекционный экологический клуб» и фестиваль «Эковолна».

мультфильмы

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