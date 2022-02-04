В Улан-Удэ удалось снизить загруженность поликлиник

















Создание амбулаторных центров и отдельных пунктов забора контрольных мазков (такие пункты развернули в школьных спортзалах) сократило загруженность участков в поликлиниках Улан-Удэ.4 февраля министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова провела контрольный рейд по пунктам забора мазков для выздоравливающих от COVID-19 пациентов. Также она посетила амбулаторный центр, который открыли в региональном центре единоборств, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.По словам медиков, новая маршрутизация пациентов с применением дополнительных площадей в центре единоборств и в школьных спортивных залах значительно снизила нагрузку на терапевтические и педиатрические участки. Это ускорило процесс прохождения осмотров, сократило очереди.- Те три уровня, которые мы создали в подразделениях по приёму пациентов с ОРВИ и ковидом, на сегодняшний день показали эффективность. Первый уровень – амбулаторные центры для пациентов с ОРВИ и с подозрением на ковид, фильтр- боксы для ОРВИ, второй уровень - амбулаторные центры для лечения ковидных пациентов, третий уровень – пункты для забора контрольных тестов уже выздоравливающих пациентов. Нужно отметить, что есть незначительное, но снижение пациентов именно с ковидом, порядка 20% к концу этой недели. Хотелось бы, чтобы эта динамика сохранилась, но отдельная маршрутизация ещё будет сохраняться в течение трёх-четырех недель, - отметила главный врач городской поликлиник № 2 Виктория Колмакова.В центре организована работа терапевтов и педиатров.--Мы сюда приехали, потому что у ребёнка поднялась температура, высокая температура. Честно говоря, видя сколько заболевших среди знакомых, ожидала, что будет большая очередь. Но здесь народу мало, быстро приняли и всё сделали – тесты сдали. И вообще, приятная обстановка, просторно, спокойно, - рассказала жительница Улан-Удэ Александра.- В густонаселённом Октябрьском районе открытие трёх амбулаторных центров позволило равномерно распределить потоки обращающихся. Особенно эта проблема была актуальна для жителей 100-х кварталов. Также в 10 школах города Улан-Удэ открыты отдельные пункты забора контрольных мазков для выздоравливающих, чтобы они не стояли в одной очереди с болеющими. И согласно мониторингу, не менее 200 человек в каждом спортзале было. Хочу отметить, что пункты работают с 9:00 до 15:00 часов, а амбулаторные центры – до 20:00 часов, есть возможность запланировать свой визит так, чтобы не попасть в самые пики обращаемости и избежать очередей, - рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.Евгения Лудупова пообщалась с пациентами, которые по выздоровлению сдают контрольный тест. Она посетила пункт забора мазков для выздоравливающих в школе № 25. Министр разъяснила пациентам о возможности сдавать анализы в течение всего дня. Она дала поручения по созданию дополнительных мест для сидения с соблюдением социальной дистанции и привлечении дополнительного персонала.