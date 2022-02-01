Состоятся комплексные кадастровые работы
В этом году в Улан-Удэ проведут комплексные кадастровые работы в микрорайоне Аршан и на 4 км Спиртзаводской трассы, сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию.
- Будет подготовлен проект карты-плана территории, в которой будут отображены границы всех земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих уточнению. В настоящее время готовится проведение торгов на право заключения контрактов. Кадастровые инженеры, с которыми будет заключен контракт, выполнят геодезическую съемку территорий, проанализируют документы, на основании которых выделялись земельные участки, и сведения, содержащиеся в ЕГРН, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Работы проведут за счёт средств бюджетов – это освобождает горожан от дополнительных расходов на межевание земельных участков.
В результате комплексных кадастровых работ будут уточнены границы земельных участков, установлены или уточнены местоположения на земельных участках зданий и сооружений. Кроме того, будут исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
- В рамках комплексных кадастровых работ мы получим актуальную информацию о фактических границах земельных участков и о выявленных нарушениях земельного законодательства, что в дальнейшем будет использовано при проведении муниципального земельного контроля, - рассказал начальник отдела землеустройства комитета Константин Лугавцов.
В 2020 году кадастровые работы проводились на территориях микрорайонов Тулунжа, Комушка, Светлый, Зеленый, Солнечный и в сотых микрорайонах. В результате были внесены сведения в ЕГРН о 4015 объектах недвижимости.
В двух микрорайонах Улан-Удэ уточнят границы
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