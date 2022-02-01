Мужчина задолжал более 400 тысяч за алименты
В Улан-Удэ во время патрулирования на улице Комарова росгвардейцы обратили внимание на прохожего. При проверке документов выяснилось, что гражданин находится в исполнительном розыске за неуплату алиментов. Сумма долга превышает 400 тысяч рублей.
- По данным службы судебных приставов Бурятии, 39-летний мужчина в течение длительного времени уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Задержанный улан-удэнец был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности за неуплату денежных средств, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Кроме того в службе судебных приставов на принудительном исполнении в отношении должника находится исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли объявленного в розыск алиментщика
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Только за сутки операторы колл-центров приняли свыше 42 тысяч звонков
Мужчина задолжал более 400 тысяч за алименты
Внутрь стола изо льда поместили живые цветы
Роспотребнадзор призвал жителей Бурятии строго соблюдать меры профилактики
Невиданный взлёт заболеваемости коронавирусом несколько замедлился
Амуру нашли в подъезде новостройки
Цыпилма Жигжитовна Жигжитова переболела COVID-19 в прошлом году
Завтра, 2 февраля, офисы банка работать не будут
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Дугжуубы
Возбуждено уголовное дело
Мужчина хранил коноплю на пилораме
Андрею Муравьеву пригодился опыт зимних переходов по озеру Байкал
Гольф на льду набирает популярность
Ночные температуры в Улан-Удэ достигали -27
Общество, 31.01.2022
Начался процесс передачи электросетей на баланс города