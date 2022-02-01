В Улан-Удэ росгвардейцы нашли объявленного в розыск алиментщика

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина задолжал более 400 тысяч за алименты



В Улан-Удэ во время патрулирования на улице Комарова росгвардейцы обратили внимание на прохожего. При проверке документов выяснилось, что гражданин находится в исполнительном розыске за неуплату алиментов. Сумма долга превышает 400 тысяч рублей.



- По данным службы судебных приставов Бурятии, 39-летний мужчина в течение длительного времени уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Задержанный улан-удэнец был передан судебным приставам-исполнителям для привлечения к административной ответственности за неуплату денежных средств, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Кроме того в службе судебных приставов на принудительном исполнении в отношении должника находится исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда в размере миллиона рублей.





