В дацанах России пройдут большие молебны

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год



2 февраля наступит Сагаалган, Новый год по буддийскому календарю – год Синего Тигра водной стихии. Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России в течение 4 дней пройдут большие молебны, посвящённые подготовке к переходу в следующий год и устранению препятствий.



По буддийской традиции перед встречей Нового года принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах. В связи с эпидемиологической ситуацией можно принять участие онлайн.



В субботу, 29 января, в 17:00 ламы проведут ритуал «Балин адисалга» - благословение подношений, специально изготовленных к празднику.



В воскресенье, 30 января, и в понедельник, 31 января, с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен десяти защитников учения – «Арбан Хангал Идам Ямандага», сахюсанам: Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба. Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования учению Будды.



В понедельник, 31 января, в 17:00 будет проведён молебен «Табан Харюулга», способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костёр «Дугжуба».



Во вторник, 1 февраля, – день поста («бутуу удэр» или «закрытый день»). С 9:00 состоится молебен «Мандал Шива» – восхваление богини Зелёной Тары. В 17:00 пройдёт ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» (благословения подношений). В 19:00 начнётся молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.



В среду, 2 февраля, в 6 часов утра начнётся торжественный молебен «Цедор Лхамо», будет отмечаться наступление Сагаалгана. Пройдёт обмен хадаками, будет проведён обряд призыва удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.



Со 2 по 16 лунные сутки праздника ламы будут читать особый молебен «Монлам Ченмо» («Великий молебен»). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 2 по 17 февраля.



При этом принято на второй день Сагаалгана, 3 февраля, вывешивать хий морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хий моринов «Хий Морин Сан». «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.



В четверг, 17 февраля, будет прочитан текст из сутры Праджняпарамиты «Додудба». В пятницу, 18 февраля, в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

