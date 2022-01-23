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Мэр Улан-Удэ выразил соболезнования родным погибшей в Забайкалье девочки

Мэр Улан-Удэ выразил соболезнования родным погибшей в Забайкалье девочки
Общество,  Фото:pixabay.com
Страшный случай произошёл 22 января

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выразил соболезнования родным и близким ребенка, которого загрызли бродячие собаки в Забайкалье.

- Снова страшный случай нападения собак. У наших соседей в Забайкальском крае. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ребёнка, всем жителям Забайкалья. Месяц назад из-за бродячих собак погибла женщина в Якутске, год назад пострадала девушка в Улан-Удэ, - пишет мэр в соцсети.

Он добавил, что после отлова животные всё равно возвращаются на улицы, с бирками, стерилизованными, но с теми же зубами и клыками. «Возвращаются в холод на улицы, где им каждый день нужно добывать еду и выживать», - отмечает Игорь Шутенков.

- Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, мэр Якутска Евгений Григорьев совершенно правы в том, что закон о гуманном обращении с животными необходимо доработать, учесть особенности климата отдалённых от Москвы регионов. Мы с коллегами, руководителями сибирских и дальневосточных городов, предложили ряд изменений. Часть из них уже прошла первое чтение в Государственной Думе, часть находится в проработке. В Улан-Удэ мы максимально усилили работу служб отлова, впервые в России проводим межведомственные рейды по жилым микрорайонам, повысили штрафы за нарушение правил самовыгула и регистрации. Но жизни и здоровье горожан до сих пор находятся под угрозой, - заключил Игорь Шутенков.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 22 января, в селе Домна Забайкальского края бродячие собаки загрызли семилетнюю девочку.

Девочка ушла на прогулку и пропала. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Во время поисковых работ девочку обнаружили на пустыре мёртвой. На её теле было множество укусов. Как выяснилось, стая бездомных собак заживо растерзала ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ – халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека

соболезнование

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