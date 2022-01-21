Полёты будут выполняться два раза в неделю
С февраля авиакомпания «Аврора» начинает выполнять регулярные полёты по новому маршруту Улан-Удэ – Красноярск. Новое направление будут обслуживать воздушные суда А 319.
Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Красноярска в 16:20, прибытие в Улан-Удэ в 19:15. Обратный рейс вылетает из Улан-Удэ в 20:30, прибывает в Красноярск в 21:40. Время указано местное.
Стоимость авиабилета составит 5500 руб. в одну сторону, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Авиарейс Улан-Удэ – Красноярск запустят в феврале
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