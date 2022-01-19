Европейский суд по правам человека взыскал 20 тысяч евро в пользу жительницы Забайкалья

Cын женщины покончил с собой после избиения «дедами» в армии



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал 20 тысяч евро в пользу жительницы Забайкальского края, чей сын погиб Сергей во время службы в армии.



Суд установил, что в 2005 году в Забайкальском крае старшие по службе издевались над молодым человеком и другими рядовыми. В частности, им не давали спать, вымогали деньги, заставляли покупать продукты питания, отбирали туалетные принадлежности. Информация об этом опубликована на сайте ЕСПЧ, её также приводят в паблике crimburyatia.



Сергей и еще двое сослуживцев обратились за помощью к командованию. Вскоре воинскую часть расформировали, а солдат было решено отправить в другие соединения. На пересыльном пункте забайкалец столкнулся с несколькими «дедами», которые обещали отомстить ему по прибытии в новую часть.



В результате этого молодой человек покончил с собой в поезде, направлявшемся в Иркутскую область. В предсмертной записке он написал, что в новой части его честь и фамилию «опорочат и обольют грязью».



Проверка прокуратуры выявила факты «дедовщины», и двое солдат, причастные к издевательствам над молодыми людьми, были осуждены. Однако уголовное дело о доведении до самоубийства рядового прекратили из-за отсутствия состава преступления.



Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что власти не обеспечили безопасность молодого человека и адекватную психологическую поддержку.



