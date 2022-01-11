Спасатели БПСО 15 раз выезжали за новогодние выходные

Помощь требовалась различным людям
За январские каникулы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда совершили 15 выездов.
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С острова Ольхон при помощи судна на воздушной подушке транспортировали трёх человек - резкое ухудшение состояния, острая дыхательная недостаточность, коронавирусная инфекция.
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Спасли жительницу посёлка Листвянка. Спасатели медикаментозно вывели пострадавшую из диабетической комы.
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Оказана помощь работникам скорой помощи в транспортировке мужчины, предположительно сломавшего поясничный отдел позвоночника в результате падения с крыши в СНТ «Труженик» Иркутского района.
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Трижды спасатели выезжали на ДТП. В Ольхонском районе, на 97 км трассы «Баяндай-Еланцы-Хужир» в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека, в том числе ребёнок. Спасатели оказали первую помощь молодому человеку с травмой руки, извлекли его из салона автомобиля и передали бригаде врачей скорой помощи. Остальных пострадавших с места ДТП увезли врачи.
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Дважды спасатели реагировали на сигналы о провале автомобилей под лёд. В результате происшествий никто не пострадал.
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Два раза оказали помощь детям, получившим травмы во время отдыха. В посёлке Листвянка во время катания на горных лыжах подросток вывихнул ногу. Спасатели оказали первую помощь, на ковшовых носилках спустили юношу с горнолыжного склона вниз и передали врачам скорой медицинской помощи. В ходе работ оказали первую помощь ещё одной девушке с травмой предплечья. Ей обезболили и зафиксировали руку, от дальнейшей помощи девушка отказалась.
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В заливе Мухор Ольхонского района во время катания на коньках получила травму ноги девочка десяти лет. Спасатели наложили на ногу шину, транспортировали и передали врачам скорой помощи.
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Под пиком «Дружба» в Тункинской долине Бурятии группа альпинистов попала в лавину. Один человек погиб, ещё один мужчина получил травмы. На месте трагедии работали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Погибший и травмированный участники эвакуированы вертолётом МЧС России в сопровождении спасателей БПСО и сотрудников медицины катастроф, сообщили в пресс-службе БПСО.
Спасатели БПСО 15 раз выезжали за новогодние выходные
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