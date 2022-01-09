В Чите проводится проверка по инциденту в маршрутке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В соцсетях распространилась информация, что водитель автобуса агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру



8 января в некоторых социальных сетях появилась информация о том, что водитель маршрутного такси в Чите агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



- В социальных сетях приводятся данные, что сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя такси за не пристегнутого ремнями безопасности 10-летнего мальчика. После прибытия на конечную остановку водитель не выпускал ребёнка из салона автомобиля, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Следователи проведут процессуальные и иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Будет установлен и опрошен водитель маршрутного такси, у него будут проверены документы на право оказания услуг по перевозке пассажиров.



Также будут установлены и опрошены пассажиры маршрутного такси, в том числе, малолетний мальчик, о котором идёт речь в публикациях.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

