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В Чите проводится проверка по инциденту в маршрутке

В Чите проводится проверка по инциденту в маршрутке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В соцсетях распространилась информация, что водитель автобуса агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру

8 января в некоторых социальных сетях появилась информация о том, что водитель маршрутного такси в Чите агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру. По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- В социальных сетях приводятся данные, что сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя такси за не пристегнутого ремнями безопасности 10-летнего мальчика. После прибытия на конечную остановку водитель не выпускал ребёнка из салона автомобиля, - отметили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи проведут процессуальные и иные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Будет установлен и опрошен водитель маршрутного такси, у него будут проверены документы на право оказания услуг по перевозке пассажиров.

Также будут установлены и опрошены пассажиры маршрутного такси, в том числе, малолетний мальчик, о котором идёт речь в публикациях.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
следователи

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