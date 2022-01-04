В Бурятии вакцинируют здоровый скот от нодулярного дерматита

Вакцинации подлежит более ста тысяч голов скота
С третьего января в неблагополучных районах Бурятии по нодулярному дерматиту, специалистами республиканского управления ветеринарии начата тотальная вакцинация животных по принципу спирали, это радиус 40 километров от границ муниципальных образований к эпизоотическим очагам.
Вакцина в количестве 200 тысяч доз была заказана в городе Владимире, для локализации эпизоотических очагов заразного узелкового дерматита на территории поражённых Кяхтинского, Мухоршибирского, Бичурского районов, а также пограничного с зоной заражения Тарбагатайского района.
Всего на сегодняшний день подлежит вакцинации 113 553 голов, из них крупный рогатый скот – 49 565 голов, мелкий рогатый скот - 63 988 голов. В вакцинации задействовано 54 сотрудника, из числа которых сформировано 18 бригад по три ветеринарных врача.
Как отмечают в пресс-службе минсельхозпрода республики, вакцинации подлежит здоровый скот. Заражённые и контактные животные будут уничтожены методом эвтаназии, трупы будут сжигаться. Местными властями трёх поражённых районов уже определены места сжигания, подготовительные работы почти завершены.
В случае уничтожения скота, государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за кг живого веса крупнорогатого скота, 152 рубля за кг живого веса по свиньям, по овцам 4 тысячи за голову.
- Ветеринарная служба Бурятии готова к ликвидации очага нодулярного дерматита. Ветврачи полностью укомплектованы и уже поступили к вакцинации. К концу января мы должны ликвидировать все очаги заражения, - отмечает начальник республиканского управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.
В Тарбагатайском районе вакцинацией будут охвачены следующие сельские поселения: Нижнежиримское, Верхнежиримское, Тарбагатайское, Десятниковское.
В Бичурском районе сельские поселения: Верхнемангирутуйское, Еланское, Окино-Ключевское, Среднехарлунское, Топкинское.
В Мухоршибирском районе сельские поселения: Мухоршибирское, Калиновское, Барское, Хошунузурское, Новозаганское, Шаралдайское и Цолгинское.
В Кяхтинском районе подлежат вакцинации сельские поселения: Большелугское, Наушкинское, Субуктуйское, Усть-Кяхтинское, Хоронхойское, Большекударскнео, Зарянское, Кудринское, Мурочинское, Тамирское, Чикойское и город Кяхта.
В Бурятии вакцинируют здоровый скот от нодулярного дерматита
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