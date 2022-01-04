 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 января

03 января

Популярное

В Бурятии вакцинируют здоровый скот от нодулярного дерматита

В Бурятии вакцинируют здоровый скот от нодулярного дерматита
Общество,  Фото:pexels.com
Вакцинации подлежит более ста тысяч голов скота

С третьего января в неблагополучных районах Бурятии по нодулярному дерматиту, специалистами республиканского управления ветеринарии начата тотальная вакцинация животных по принципу спирали, это радиус 40 километров от границ муниципальных образований к эпизоотическим очагам.

Вакцина в количестве 200 тысяч доз была заказана в городе Владимире, для локализации эпизоотических очагов заразного узелкового дерматита на территории поражённых Кяхтинского, Мухоршибирского, Бичурского районов, а также пограничного с зоной заражения Тарбагатайского района.

Всего на сегодняшний день подлежит вакцинации 113 553 голов, из них крупный рогатый скот – 49 565 голов, мелкий рогатый скот - 63 988 голов. В вакцинации задействовано 54 сотрудника, из числа которых сформировано 18 бригад по три ветеринарных врача.

Как отмечают в пресс-службе минсельхозпрода республики, вакцинации подлежит здоровый скот. Заражённые и контактные животные будут уничтожены методом эвтаназии, трупы будут сжигаться. Местными властями трёх поражённых районов уже определены места сжигания, подготовительные работы почти завершены.

В случае уничтожения скота, государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за кг живого веса крупнорогатого скота, 152 рубля за кг живого веса по свиньям, по овцам 4 тысячи за голову.

- Ветеринарная служба Бурятии готова к ликвидации очага нодулярного дерматита. Ветврачи полностью укомплектованы и уже поступили к вакцинации. К концу января мы должны ликвидировать все очаги заражения, - отмечает начальник республиканского управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.

В Тарбагатайском районе вакцинацией будут охвачены следующие сельские поселения: Нижнежиримское, Верхнежиримское, Тарбагатайское, Десятниковское.

В Бичурском районе сельские поселения: Верхнемангирутуйское, Еланское, Окино-Ключевское, Среднехарлунское, Топкинское.

В Мухоршибирском районе сельские поселения: Мухоршибирское, Калиновское, Барское, Хошунузурское, Новозаганское, Шаралдайское и Цолгинское.

В Кяхтинском районе подлежат вакцинации сельские поселения: Большелугское, Наушкинское, Субуктуйское, Усть-Кяхтинское, Хоронхойское, Большекударскнео, Зарянское, Кудринское, Мурочинское, Тамирское, Чикойское и город Кяхта.
скот

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Буряты» забрали третий миллион «Суперлиги»
«Буряты» забрали третий миллион «Суперлиги»
Общество, 04.01.2022
Заключительную игру сезона зрители СТС увидели накануне
Житель Бурятии украл кухонный топорик, мяч и сковороду
Житель Бурятии украл кухонный топорик, мяч и сковороду
Общество, 04.01.2022
Украденное он намеревался использовать в хозяйстве 
В колонии Улан-Удэ прошёл День открытых дверей
В колонии Улан-Удэ прошёл День открытых дверей
Общество, 04.01.2022
 Исправительное учреждение посетили родственники осуждённых
В Бурятии продолжает снижаться ежесуточный прирост больных COVID-19
В Бурятии продолжает снижаться ежесуточный прирост больных COVID-19
Общество, 04.01.2022
Общее число случаев заражения приближается к 77 тысячам 
Иркутские спецназовцы помогли актёру Евгению Дятлову вжиться в роль
Иркутские спецназовцы помогли актёру Евгению Дятлову вжиться в роль
Общество, 04.01.2022
Бойцы поделились с актёром своим мастерством 
Иркутянина отправили в колонию за нападение на полицейского
Иркутянина отправили в колонию за нападение на полицейского
Общество, 04.01.2022
Правоохранитель поймал вора на месте преступления 
В Бурятии беспилотники военных налетали свыше тысячи часов
В Бурятии беспилотники военных налетали свыше тысячи часов
Общество, 03.01.2022
На беспилотной авиации установлены видеокамеры
В Бурятию поступила вакцина от нодулярного дерматита
В Бурятию поступила вакцина от нодулярного дерматита
Общество, 03.01.2022
Вакцинировать планируют всё поголовье республики
В Бурятии росгвардейцы перевоплощаются в Дедов Морозов
В Бурятии росгвардейцы перевоплощаются в Дедов Морозов
Общество, 03.01.2022
В районах республики росгвардейцы поздравили детей с Новым годом
В Бурятии падает суточный прирост заболевших COVID-19
В Бурятии падает суточный прирост заболевших COVID-19
Общество, 03.01.2022
Число летальных исходов движется к 2,5 тысячам
Туристы запечатлели нерпу, плывущую подо льдом Байкала
Туристы запечатлели нерпу, плывущую подо льдом Байкала
Общество, 03.01.2022
Видео сделали туристы, катавшиеся на коньках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^