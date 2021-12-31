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В Бурятии росгвардейцы обследуют места праздничных мероприятий

В Бурятии росгвардейцы обследуют места праздничных мероприятий
Общество,  Фото:пресс-служба Росгвардии по РБ
Они обеспечат охрану общественного порядка в Новый год и Рождество

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии совместно с сотрудниками территориального МВД обеспечат правопорядок в праздничные дни. Росгвардейцами организована комплексная работа по обследованию мест проведения праздничных мероприятий.

В преддверии мероприятий, посвящённых Новому году и Рождеству, взрывотехники ОМОН проводят профилактические осмотры мест с массовым пребыванием людей на наличие опасных предметов.

- В праздничные дни росгвардейцы несут службу в режиме повышенной готовности, в том числе и в новогоднюю ночь. Дополнительные наружные наряды групп задержания вневедомственной охраны максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ. - Напоминаем гостям и жителям республики о соблюдении мер личной безопасности, при обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы.
Бурятия Росгвардия Новый год

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