В Бурятии росгвардейцы обследуют места праздничных мероприятий

Общество, Фото: пресс-служба Росгвардии по РБ

Они обеспечат охрану общественного порядка в Новый год и Рождество



Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии совместно с сотрудниками территориального МВД обеспечат правопорядок в праздничные дни. Росгвардейцами организована комплексная работа по обследованию мест проведения праздничных мероприятий.



В преддверии мероприятий, посвящённых Новому году и Рождеству, взрывотехники ОМОН проводят профилактические осмотры мест с массовым пребыванием людей на наличие опасных предметов.



- В праздничные дни росгвардейцы несут службу в режиме повышенной готовности, в том числе и в новогоднюю ночь. Дополнительные наружные наряды групп задержания вневедомственной охраны максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, - сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ. - Напоминаем гостям и жителям республики о соблюдении мер личной безопасности, при обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы.

