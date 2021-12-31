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В Улан-Удэ наградили жителей города

В Улан-Удэ наградили жителей города
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Они принимали активное участие в жизни столицы республики

30 декабря в Улан-Удэ состоялось торжественное закрытие тематического года, посвящённого 355-летию столицы Бурятии, в рамках которого наступающий 2022 год был объявлен Годом здоровья и активного долголетия.

Также состоялась церемония награждения жителей Улан-Удэ, принимавших активное участие в жизни города. В номинации «Сердце отдаю людям» награждены главные врачи медицинских учреждений города: Наталья Бадмаева, Виктория Колмакова, Надежда Батуева, Игорь Аюшин, Михаил Итыгилов, Людмила Мансорунова и Александра Дамбаева.

В номинации «Единство. Честь. Достоинство» награждён начальник управления по ЧС Валерий Вильдавский, в номинации «Мой город – моя история» – краевед Евгений Голубев, в номинации «Отец года» – инструктор по спорту Роман Новицкий, Алексей Ординарцев и Сергей Ляхов. Все они являются активными папами и принимают участие в движении отцов города Улан-Удэ.

В номинации «Герои спорта» награждён чемпион мира по борьбе среди ветеранов Булат Дашинимаев, в номинации «Сердце отдаю детям» – заместитель директора по воспитательной работе СОШ №8 Татьяна Хаптахаева. В номинации «Я – доброволец» награждён член Российского Союза молодёжи Даниил Токарев, «Прорыв года» – сотрудник PRO100библиотеки Дарья Ситникова, и в номинации «Арифметика добра» – водитель маршрутного автобуса №2 Александр Посельский.

В завершении праздника ведущие объявили об открытии Года здоровья и активного долголетия. В праздничном концерте приняли участие солисты и творческие коллективы муниципальных учреждений культуры города, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ награждение

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