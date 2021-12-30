В ночь с 31 декабря на 1 января улан-удэнцы смогут передвигаться не только на такси
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь всё же решили запустить общественный транспорт.
Ранее планировалось, что автобусы и трамваи 31 декабря будут работать по графику рабочего дня, то есть до 23 часов. Однако сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил на своей странице в соцсети о «новогоднем подарке».
- Дорогие улан-удэнцы, от нас новогодний подарок! В ночь с 31 декабря по 1 января муниципальный транспорт будет бесплатным с 23.00 и будет работать до 3.00, - написал мэр.
Приняли решение, что 31 декабря трамваи и муниципальные автобусы с 23 часов 31 декабря 2021 года до 3 часов 1 января 2022-го будут бесплатными для горожан. В эти часы по трамвайным маршрутам будут курсировать пять вагонов. Также запустят шесть муниципальных автобусов №№ 1, 3, 10, 16, 134 с помощью шести автобусов. Частные перевозчики по ряду маршрутов также продлят работу транспорта в количестве двух-трёх единиц на каждом направлении.
Бесплатный проезд будет только в автобусах МУП «Городские маршруты» и в трамваях.
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты
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