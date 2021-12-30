 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты
Общество, 
В ночь с 31 декабря на 1 января улан-удэнцы смогут передвигаться не только на такси

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь всё же решили запустить общественный транспорт.

Ранее планировалось, что автобусы и трамваи 31 декабря будут работать по графику рабочего дня, то есть до 23 часов. Однако сегодня утром мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил на своей странице в соцсети о «новогоднем подарке».

- Дорогие улан-удэнцы, от нас новогодний подарок! В ночь с 31 декабря по 1 января муниципальный транспорт будет бесплатным с 23.00 и будет работать до 3.00, - написал мэр.

Приняли решение, что 31 декабря трамваи и муниципальные автобусы с 23 часов 31 декабря 2021 года до 3 часов 1 января 2022-го будут бесплатными для горожан. В эти часы по трамвайным маршрутам будут курсировать пять вагонов. Также запустят шесть муниципальных автобусов №№ 1, 3, 10, 16, 134 с помощью шести автобусов. Частные перевозчики по ряду маршрутов также продлят работу транспорта в количестве двух-трёх единиц на каждом направлении.

Бесплатный проезд будет только в автобусах МУП «Городские маршруты» и в трамваях.




Новый год общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты
В Улан-Удэ в новогоднюю ночь запустят бесплатные маршруты
Общество, 30.12.2021
В ночь с 31 декабря на 1 января улан-удэнцы смогут передвигаться не только на такси
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Общество, 30.12.2021
Опрос ВЦИОМ выявил, что сувениры и носки являются самыми нежеланными презентами
Новогодние программы телеканалов Бурятии удивят зрителей
Новогодние программы телеканалов Бурятии удивят зрителей
Общество, 30.12.2021
Известные артисты, персоны и сами сотрудники телеканалов появятся в новогоднем телеэфире
Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах
Сельские госслужащие в Бурятии скрыли сведения о доходах
Общество, 30.12.2021
Нарушение выявила прокурорская проверка
В Монголии посчитали поголовье скота
В Монголии посчитали поголовье скота
Общество, 30.12.2021
На конец года оно составило более 67 миллионов животных
В Улан-Удэ днём до - 19
В Улан-Удэ днём до - 19
Общество, 30.12.2021
В республике морозная погода 
В Забайкалье выберут лучшее новогоднее фото в стиле «ретро»
В Забайкалье выберут лучшее новогоднее фото в стиле «ретро»
Общество, 29.12.2021
Принять участие в конкурсе могут все желающие
В Иркутске начали работу новогодние ярмарки
В Иркутске начали работу новогодние ярмарки
Общество, 29.12.2021
Ярмарки будут открыты до 14 января
В детском центре Улан-Удэ работает театральная студия
В детском центре Улан-Удэ работает театральная студия
Общество, 29.12.2021
В этом году открылся этнотеатр «Театр добра – театр будущего»
В Иркутске введут режим повышенной готовности
В Иркутске введут режим повышенной готовности
Общество, 29.12.2021
Он будет действовать на время новогодних и рождественских праздников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^