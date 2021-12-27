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В новогоднюю ночь в Улан-Удэ будут ходить только такси

В новогоднюю ночь в Улан-Удэ будут ходить только такси
Общество, 
В Улан-Удэ определились, как общественный транспорт будет работать 31 декабря

31 декабря работа общественного транспорта в Улан-Удэ будет осуществляться по графику рабочего дня, время окончания работы автобусов и трамваев на линии - 23:00. Так что в новогоднюю ночь горожанам придётся рассчитывать только на такси.

В связи с продолжающимся режимом ограничений продление работы общественного транспорта в новогоднюю ночь не предусматривается, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.

Уточняется, что в праздничные дни в Улан-Удэ с 1 по 9 января 2022 года трамваи будут курсировать по графику воскресного дня, выход составит 37 единиц. Муниципальные автобусы «Городские маршруты» и частные перевозчики также будут придерживаться графики выходного дня.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания населения будет работать телефон «горячей линии»: 45-45-53, телефон диспетчера МУП «Городские маршруты»: 44-72-10, диспетчер МУП «Управление трамвая»: 43-41-23.
общественный транспорт Новый год

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