Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 76 тысяч



В стационарах получают лечение 1042 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 129 пациента, из них старше 65 лет – 92, на ИВЛ – 74 пациента, большинство из которых пенсионеры – 51 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2 412 человека, в том числе за прошедшие сутки скончались десять пожилых больных.



Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 469 701 человек. Завершили первичную вакцинацию 439 894 человек. Повторную вакцинацию начали 79 959 человек.









составилбольных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Этот показатель стабильно снижается, накануне сообщалось о 175 больных, до этого было 181, 187, 191 и т.д.Из выявленных за прошедшие сутки больных –140 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Всего выздоровели от COVID-19 – 70 615 человек, в том числе 292 за прошедшие сутки.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1419 коек: занято – 1042, свободно – 377 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,4%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2005 человек.