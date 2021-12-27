Во время передвижения военнослужащие отразили нападение «врага»
В суровых климатических условиях военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии выполнили учебно-боевые задачи на лыжах.
- Личный состав мотострелкового подразделения совершил марш-бросок по пересеченной местности в полной боевой экипировке с использованием лыжного снаряжения. Во время передвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, а затем провели боевые стрельбы из автоматов Калашникова, пулеметов «Печенег», гранатометов РПГ-7В, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Кроме того, мотострелки передвигались на лыжах с использованием военной техники. К боевой машине пехоты были привязаны тросы. Держась за них, военные отработали передвижение по глубокому снегу.
Мотострелки совершили марш-бросок на лыжах в Бурятии
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