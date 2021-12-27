Талантливую молодёжь Бурятии наградили премиями

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В этом году лауреатами стали 25 человек



24 декабря самые активные представители молодёжи Бурятии удостоены государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Церемония награждения прошла в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом».



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, 25 талантов в области общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства по мнению экспертов получили награды в этом году.



Лауреатами в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» стали:

- Фёдор Бутин - студент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и руководитель аппарата БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;

- Алексей Жамсуев - инструктор отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Закаменского района РБ;

- Игорь Львов - студент Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;

- Любовь С. - ученица гимназии № 33» Улан-Удэ;

- Номина Т. - ученица Кижингинской средней общеобразовательной школы имени Хоца Намсараева».



В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:

- Егор Ш. - ученик Турунтаевской районной гимназии;

- Людмила Петрова - студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Валерия Окладникова - инженер лаборатории химии полимеров химического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Алена Лугавцова - лаборант-исследователь отдела философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН;

- Бато Холхоев - кандидат химических наук, старший научный сотрудник БИП СО РАН.



В номинации «Профессиональное мастерство»:

- Елена Воробьева - преподаватель эстрадного вокала детской школы искусств № 7 Улан-Удэ и руководитель вокального ансамбля «Экспромт»;

- Андрей Леонтьев - педагог районного центра дополнительного образования Курумканского района;

- Ольга Нартуева - старший преподаватель Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и тренер спортивной школы №3 Улан-Удэ;

- Юлия Мунханова - кафедра «Конструирование, дизайн, технологии», факультет сервиса, технологий и дизайна, 2 курс магистратуры по направлению «Дизайн» ВСГУТУ;

- Санжи Батуев - специалист компании «Coca-Cola».



В номинации «Художественное творчество»:

- Татьяна Андриевская - студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры»;

- Аюна Гарматарова - сотрудник Союза художников России;

- Анастасия Графова - сотрудник Нестеровского культурно-информационного центра;

- Николай Стуков - студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского;

- Саяна Ч. – ученица Республиканского бурятского национального лицея-интернат №1».



В номинации «Любительский спорт»:

- Алина Будникова - студентка торгово-экономического техникума Улан-Удэ;

- Данил Ж. - ученик средней общеобразовательной школы №1 Закаменска;

- Виктория Ильина - студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Кристина Камаева - студентка 3 курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

- Мария Ц. - ученица Хамнейской средней общеобразовательной школы.



- С первого класса занимаюсь исследовательской деятельностью в сфере литературы. Последняя моя работа по произведению Исая Калашникова «Жестокий век». Для меня это первая государственная премия и мне важно, что мой труд оценили, - поделился впечатлениями один из лауреатов.

