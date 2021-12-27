Талантливую молодёжь Бурятии наградили премиями

В этом году лауреатами стали 25 человек
24 декабря самые активные представители молодёжи Бурятии удостоены государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Церемония награждения прошла в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом».
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, 25 талантов в области общественной и исследовательской деятельности, научно-технического и художественного творчества, любительского спорта и профессионального мастерства по мнению экспертов получили награды в этом году.
Лауреатами в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность» стали:
- Фёдор Бутин - студент Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и руководитель аппарата БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;
- Алексей Жамсуев - инструктор отдела по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Закаменского района РБ;
- Игорь Львов - студент Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;
- Любовь С. - ученица гимназии № 33» Улан-Удэ;
- Номина Т. - ученица Кижингинской средней общеобразовательной школы имени Хоца Намсараева».
В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»:
- Егор Ш. - ученик Турунтаевской районной гимназии;
- Людмила Петрова - студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Валерия Окладникова - инженер лаборатории химии полимеров химического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Алена Лугавцова - лаборант-исследователь отдела философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН;
- Бато Холхоев - кандидат химических наук, старший научный сотрудник БИП СО РАН.
В номинации «Профессиональное мастерство»:
- Елена Воробьева - преподаватель эстрадного вокала детской школы искусств № 7 Улан-Удэ и руководитель вокального ансамбля «Экспромт»;
- Андрей Леонтьев - педагог районного центра дополнительного образования Курумканского района;
- Ольга Нартуева - старший преподаватель Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и тренер спортивной школы №3 Улан-Удэ;
- Юлия Мунханова - кафедра «Конструирование, дизайн, технологии», факультет сервиса, технологий и дизайна, 2 курс магистратуры по направлению «Дизайн» ВСГУТУ;
- Санжи Батуев - специалист компании «Coca-Cola».
В номинации «Художественное творчество»:
- Татьяна Андриевская - студентка Восточно-Сибирского государственного института культуры»;
- Аюна Гарматарова - сотрудник Союза художников России;
- Анастасия Графова - сотрудник Нестеровского культурно-информационного центра;
- Николай Стуков - студент колледжа искусств имени П.И. Чайковского;
- Саяна Ч. – ученица Республиканского бурятского национального лицея-интернат №1».
В номинации «Любительский спорт»:
- Алина Будникова - студентка торгово-экономического техникума Улан-Удэ;
- Данил Ж. - ученик средней общеобразовательной школы №1 Закаменска;
- Виктория Ильина - студентка Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Кристина Камаева - студентка 3 курса Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
- Мария Ц. - ученица Хамнейской средней общеобразовательной школы.
- С первого класса занимаюсь исследовательской деятельностью в сфере литературы. Последняя моя работа по произведению Исая Калашникова «Жестокий век». Для меня это первая государственная премия и мне важно, что мой труд оценили, - поделился впечатлениями один из лауреатов.
Талантливую молодёжь Бурятии наградили премиями
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Малышей назвали Богдан и Антон
Общий объём номерного фонда составит 1125 номеров
Юный спортсмен завоевал бронзовую награду
На митинге выступили ветераны и земляки героя
Команда региона победила на всероссийских соревнованиях
В этом году лауреатами стали 25 человек
У Иркутской области – 4 награды
Улан-удэнец пробился в финал Huawei Cup-2021
Объявлена дата начала каникул, приближаются новогодние праздники. Самое время узнать, где можно покататься на коньках этой зимой. «Байкал-Daily» решил выяснить, что ждёт отдыхающих на популярных ледовых площадках столицы республики
В республике пройдёт ритуал, защищающий от возгораний и пожаров
В одночасье традиционный сладкий подарок нанёс урон похудению
Зоя Синяева продолжает тренерскую работу и по сей день
Вопрос касается и приграничной территории Бурятии
На главной площади столицы Бурятии установлены семь ледовых скульптур от предприятий города
Список лучших мест представил российский телеграм-канал о путешествиях