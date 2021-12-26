В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно

График подключения будет предоставлен в ближайшее время



«ТГК-14» продолжает поэтапно подключать к горячему водоснабжению социальные объекты и жилые дома.



- Сегодня, в первую очередь, планируется подключить к ГВС 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах. По подключению МКД (многоквартирные дома) к горячему водоснабжению: по Октябрьскому району сегодня в плане - 301 МКД. С 13.00 по зоне ТЭЦ-1 планируется начать подключение к горячему водоснабжению 300 жилых домов, - сообщили в оперштабе.



График подключения будет предоставлен в ближайшее время, добавили в администрации Улан-Удэ.

