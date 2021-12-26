График подключения будет предоставлен в ближайшее время
«ТГК-14» продолжает поэтапно подключать к горячему водоснабжению социальные объекты и жилые дома.
- Сегодня, в первую очередь, планируется подключить к ГВС 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах. По подключению МКД (многоквартирные дома) к горячему водоснабжению: по Октябрьскому району сегодня в плане - 301 МКД. С 13.00 по зоне ТЭЦ-1 планируется начать подключение к горячему водоснабжению 300 жилых домов, - сообщили в оперштабе.
График подключения будет предоставлен в ближайшее время, добавили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горячая вода появится сегодня во всех садах, сообщил мэр бурятской столицы
График подключения будет предоставлен в ближайшее время
Заключительная подборка «Прогулок по Улан-Удэ» в 2021 году от фотокорреспондента Сергея Тарасенко. Зимняя, морозная и предпраздничная…
Женщина думала, что вкладывает средства в «европейскую брокерскую платформу»
Как отмечают создатели клипа, «песня призывает сохранить первозданность, необыкновенную красоту нашей планеты»
Женщина не признала свою вину
По республике местами до -15
Соревнования стартуют с начала января
Новому комплексу дали имя «Бургэд»
Награды вручил министр спорта республики
Восстановительные работы идут в круглосуточном режиме
Вход на все мероприятия бесплатный
По ледовой дороге могут передвигаться автомобили с грузоподъёмностью до 6 тонн
В Закаменском районе преобразят парки и скверы
Выставка располагается в залах ожидания