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В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно

В Улан-Удэ дома подключают к горячему водоснабжению поэтапно
Общество,  Фото:pixabay.com
График подключения будет предоставлен в ближайшее время

«ТГК-14» продолжает поэтапно подключать к горячему водоснабжению социальные объекты и жилые дома.

- Сегодня, в первую очередь, планируется подключить к ГВС 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах. По подключению МКД (многоквартирные дома) к горячему водоснабжению: по Октябрьскому району сегодня в плане - 301 МКД. С 13.00 по зоне ТЭЦ-1 планируется начать подключение к горячему водоснабжению 300 жилых домов, - сообщили в оперштабе.

График подключения будет предоставлен в ближайшее время, добавили в администрации Улан-Удэ. 
горячее водоснабжение

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