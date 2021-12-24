175 лет отмечается со дня рождения «бурятского Нострадамуса»

Земляки установили мемориальную плиту в память о Соодой-ламе
175-летие со дня рождения авторитетного буддийского деятеля, йогина, которого называли ясновидящим, Соодой-ламы отмечается в Баргузинской долине сегодня, 24 декабря. XXIV Пандидо Хамба Лама Дамба Аюшеев отмечает, что уроженцы района хорошо знают жизнь, дела и судьбу 9-го настоятеля Баргузинского дацана. Сохранились записи при подготовке статей о великом земляке у профессора ВСГУТУ Цырена Чойропова.
- Цыден Соодоев вошёл в историю Баргузинского дацана как авторитетнейший деятель буддийского мира. На Аллинском аршане установлена мраморная плита с высеченными на ней текстом и изображением великого йогина, - пишет в соцсети Чойропов.
Соодой-лама - первый баргузинец, увидевший Монголию, Китай, Тибет, Индию, Непал, Вьетнам, Японию, Цейлон, он знал много языков и сам писал учёные труды.
- По словам моей мамы, Соодой-лама захаживал иногда к ним, в семью в Мургуне. Он предсказал, что старший сын поедет далеко-далеко от дома и будет лечить людей, старшей сестре отведено прожить 49 лет, а младшей - 85 лет. Так и получилось на самом деле, - вспоминает профессор.
По его словам, Соодой-лама пользовался огромным авторитетом и у бедняков, и у богачей. Но он не любил останавливаться в богатых домах, напротив, ночевал в семьях бедных людей. Рассказывали, что в тех семьях, в которых останавливался Соодой-лама, впоследствии жизнь складывалась удачно - людям сопутствовал успех.
Соодой-ламу называли бурятским «Нострадамусом». Так как он рассказывал свои предсказания в устной форме, до наших дней дошло лишь немногое. В том числе, по некоторым свидетельствам, лама предвидел потерю трона Николаем II, революцию и смену власти в стране. Рассказывают, что он рекомендовал своим землякам не копить богатства – и ведь, действительно, пришла коллективизация. Говорилось в его предсказаниях и о большой кровопролитной войне и даже о том, что в год белой Мыши в небо полетит белый дракон (это был 1961-й и полёт в космос Юрия Гагарина).
Легенды ходят и о смерти Соодой-ламы. Произошло это в 1916 году, то есть незадолго до Октябрьской революции. Лама провёл очень редкий буддийский обряд — «превращение тела в радугу». Верующие считают, что его уходу в нирвану предшествовала яркая вспышка света, а само тело исчезло.
В Баргузинской долине до сих пор есть святыня – одежда, которую Соодой-лама завещал хранить до своего перерождения.
175 лет отмечается со дня рождения «бурятского Нострадамуса»
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