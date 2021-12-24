Решение принято для экономии электроэнергии
В Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1 принято решение о приостановке работы Центрального стадиона, Физкультурно-спортивного комплекса и регионального центра по стрельбе из лука. Решение принял оперативный штаба по ликвидации последствий ЧС. Сделано это в целях экономии электроэнергии и сохранения тепла.
- До особого распоряжения прекращены тренировочные занятия сборных команд, спортивных школ, секций, концертная и выставочная деятельность, - сообщили в минспорта Бурятии.
О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
В Улан-Удэ приостановлена работа спортивных объектов
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