В Бурятию прибыли ведущие российские геронтологи

В специальном проекте участвуют три частные медицинские организации



Специалисты ведущего научно-методического и лечебного гериатрического учреждения минздрава России - Российского геронтологического научно-клинического центр им. Пирогова – посетили Бурятию.



В минсоцзащиты Бурятии рассказали, что гости приняли участие в совещании. На нём специалисты обсудили вовлечённость частных медицинских организаций, предоставляющих свои услуги пожилым лицам в возрасте 65 лет и старше, их взаимодействие с государственными медицинскими и страховыми организациями.



- Бурятия стала одним из 13 субъектов Российской Федерации, где пожилым жителям республики на дому оказываются медицинские услуги, содействие в получении лекарственных препаратов, производится забор анализов, - уточнила в ходе совещания заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение» Светлана Свищева. - Завтра мы планируем рабочую поездку в один из районов республики, где внедряется система долговременного ухода, проведём совещание с участием медицинских и социальных учреждений.



В свою очередь, министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова отметила, что пилот носит межведомственный характер.



- Он реализуется двумя ведомствами - минсоцзащиты с минздравом Бурятии. Помимо оказания услуг людям старшего поколения, суть проекта заключается во взаимодействии частных медицинских организаций с медорганизациями государственной системы здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании патронажа пожилым людям, - раскрыла суть проекта министр соцзащиты. - В августе этого года мы заключили соглашения с частными медицинскими организациями. На реализацию пилотного проекта республике выделено более 15,2 млн рублей, охвачено медико-социальным патронажем 44 человека, - добавила Татьяна Быкова.



В Бурятии с сентября 2021 года в «пилоте» участвуют три частные медицинские организации республики – победители конкурсного отбора с разными зонами обслуживания.



- Еженедельно медики посещают подопечного гражданина, ведут медицинский дневник наблюдений, проводят анализ состояния здоровья пациента, оказывают содействие в получении лекарственных средств. Также частные медицинские организации получили доступ к числу застрахованных лиц, - сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



Отмечается, что в 2022 году предполагаемый охват от частных организаций составит более 200 пожилых граждан, прогнозная сумма финансирования на эти цели составит 70 млн. рублей.



- В настоящее время мы ожидаем распоряжения правительства РФ по распределению межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета. Документы уже направлены в минтруд России, - заключила Татьяна Быкова.



Справка:



Геронтология — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним.

