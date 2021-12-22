В республике доля мессенджера достигла 47%
В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Бурятии: за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос в пять раз. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.
Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. Например, сейчас он опережает WhatsApp и Viber в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Иркутской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Бурятии. Меньше всего в России Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, сейчас доля мессенджера составляет 67%.
За год в республике совокупный объём мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 74%. Всё больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.
Telegram в Бурятии вышел в лидеры с долей 47%, обогнав бывший самым популярным в регионе Viber, на который в 2020 году приходился 61% трафика. Теперь Viber – на втором месте, его доля снизилась почти вдвое, а WhatsApp стал третьим с 14,5% интернет-трафика.
Эксперты объясняют возросшую популярность Telegram тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из источников информационного контента.
Telegram вышел в лидеры по объёму мобильного трафика в Бурятии, опередив Viber
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